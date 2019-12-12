Мужчина нашел в носках около 4 килограммов золота и привез его в Амурскую область

Житель Липецкой области в апреле 2019 года, будучи в Магаданской области, нашел два носка и пакет с 7 слитками драгметалла. Он хранил его при себе и перевез в Тынду.

В Тынде преступную деятельность гражданина пресекли сотрудники УФСБ России по Амурской области. Экспертиза показала, что найденный в носках металл является золотосеребряным сплавом, общей массой свыше 4,3 килограмма. Сплав содержал химически чистое золото массой более 3,5 килограмма. Его стоимость превысила 9,3 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по статье «Незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере». Предварительное расследование по делу провел следователь следственного отдела УФСБ России по Амурской области. В судебном заседании житель Липецкой области вину в совершении преступления полностью признал. Приговором Тындинского районного суда 61-летнего мужчину осудили на 1 года 8 месяцев лишения свободы без штрафа условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев.

Государственное обвинение поддержала Тындинская городская прокуратура. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.