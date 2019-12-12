Амурские военные получили новые станции спутниковой связи

В Восточный военный округ поступило несколько десятков единиц перспективной техники связи. В частности, амурские военные получили мобильные станции спутниковой связи Р-448. Они позволяют передавать цифровые и текстовые сообщения, вести переговоры абонентов, находящихся в любой точке планеты.

Станции необходимы для организации сетей спутниковой радиосвязи в интересах частей и подразделений, действующих в отрыве от основных сил. Работа станций обеспечивает служебную связь и режим закрытой телефонной связи, сообщает пресс-служба ВВО.

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Екатерина PL