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12декабря
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В Приамурье капитально отремонтировали 46 лифтов

В Приамурье капитально отремонтировали 46 лифтов
Фото: pixabay.com

В многоквартирных домах Амурской области завершен капитальный ремонт 46 лифтов. Работы были выполнены в 18 домах Благовещенска и Тынды.

Так, в Тынде закончен капитальный ремонт в 13 многоквартирных домах. В работу запущено 28 лифтов. В областном центре завершены работы в 5 многоквартирных домах. Отремонтировано 18 лифтов. Коме того, начаты работы по ремонту лифтов в 3 домах Благовещенска.

Сейчас ещё в 24 многоквартирных домах ведутся подготовительные работы. Формируются рабочие бригады, ведётся доставка оборудования для монтажа. Для контроля за проведением работ по капитальному ремонту за каждым объектом закреплён представитель регоператора. Капитальный ремонт лифтов в этих МКД начнётся уже в 2020 году, сообщает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области.

Всего в настоящее время в региональную программу с видом работ «ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений» включено 353 многоквартирных дома, расположенных на территории Амурской области.

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#ЖКХ

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