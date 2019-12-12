В Госдуме собираются отменить штрафы за превышение средней скорости

В Государственной думе РФ в первом чтении был принят законопроект, который запрещает штрафовать водителей за превышение так называемой средней скорости. Это скорость, которую вычисляют между двумя участками, которые проехал автомобиль.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части уточнения условий привлечения к административной ответственности внесли депутаты фракции ЛДПР. Эти данные опубликованы в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке говорится, что в соответствии со статьей 12.9 КоАП РФ установлена административная ответственность за превышение скорости движения. За превышение установленной скорости от 20 до 40 километров в час грозит штраф в 500 рублей, а за превышение более чем на 80 километров в час – 5 000 рублей или даже лишение прав.

Фиксировать мгновенную скорость движения в конкретном месте помогают автоматические комплексы. При этом, как отмечают народные избранники, в последние годы в ряде регионов автомобилистам стали выписывать штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов.

Два комплекса фиксируют скорость на участке дороги, каждая камера фиксирует государственный номер проезжающего транспортного средства, время проезда и координаты. Зафиксированные данные поступают на сервер, после чего вычисляется средняя скорость движения транспортного средства, с которой было преодолено расстояние между точками фиксации скорости движения. В случае если средняя скорость превышает установленную скорость движения, налагается административное взыскание по статье 12.9 КоАП РФ.

Автомобилисты из Амурской области подтверждают, что получали такие штрафы после поездок по федеральной трассе в сторону Хабаровска и обратно.

Депутаты Госдумы посчитали, что в данном случае применение статьи 12.9 КоАП РФ некорректно, поскольку ни в ней, ни в правилах дорожного движения нет такого понятия, как «средняя скорость». Для привлечения к административной ответственности требуется фиксация правонарушения в конкретном месте и в конкретное время.

«Привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов и расчетов недопустимо», – говорится в документе. Поэтому законопроектом вносятся изменения в статьи 1.5, 1.7, 1.8 и 12.9 КоАП РФ, предусматривающие, что административное наказание может грозить только в случае фиксации административного нарушения в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время.

Документ уже прошел первое чтение в нижней палате парламента.