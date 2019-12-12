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сегодня, 10:24 6

В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего ребенка на переходе

В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего ребенка на переходе
Фото: pixabay.com

В Благовещенске машина сбила 12-летнего пешехода. Ребенок переходил дорогу на зеленый по пешеходному переходу. Автомобиль, сбив человека, уехал. Сейчас водителя разыскивают. Предположительно, это была девушка на минивэне темного цвета.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району, ДТП произошло в среду, 11 декабря, около 18:10 на регулируемом перекрестке улиц Зейской и Комсомольской. Неустановленный водитель – предположительно девушка – при проезде регулируемого перекрестка двигалась по Зейской в прямом направлении от улицы Калинина. Через дорогу переходил ребенок. Водителю не удалось избежать столкновения с пешеходом, в результате он был травмирован. Автомобиль с места происшествия скрылся.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или водителя. Информацию примут в группе розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86; +7-962-285-82-40 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.

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#дети #ДТП

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Люди! Как вы вырастаете такими уродами?! Кто вас воспитывает? Как можно сбить человека и уехать... Дура, у тебя же тоже когда-нибудь будет ребенок.

  • Оп, Бабкина надежда

    Оп, Бабкина надежда
    1 час назад

    Алгебра

    Люди! Как вы вырастаете такими уродами?! Кто вас воспитывает? Как можно сбить человека и уехать... Дура, у тебя же тоже когда-нибудь будет ребенок.



    Ога,ога.

    Когда Вам за содеянное будет светить пяток лет строгача-тоже ноги в руки и прощай моя душа.

  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Не дай бог никому сбить ребенка. Ситуации бывают разные, но не оказать помощь и уехать - это выше моего понимания. Хоть сколько вам там светит.

  • Оп, Бабкина надежда

    Оп, Бабкина надежда
    1 час назад

    Алгебра

    Не дай бог никому сбить ребенка. Ситуации бывают разные, но не оказать помощь и уехать - это выше моего понимания. Хоть сколько вам там светит.



    Если Вы настолько отчаянная ,что плевать на строгий режим за нечаянно содеянное -тогда конечно.

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...прогресс у АИ - уже не автоледи...)))

  • vancentti

    vancentti
    57 минут назад

    Возможно, имеет смысл поискать "девушку" среди граждан китая... На черном ноахе в 70м кузове передвигается молодая китаянка...

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