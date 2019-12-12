В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего ребенка на переходе

В Благовещенске машина сбила 12-летнего пешехода. Ребенок переходил дорогу на зеленый по пешеходному переходу. Автомобиль, сбив человека, уехал. Сейчас водителя разыскивают. Предположительно, это была девушка на минивэне темного цвета.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району, ДТП произошло в среду, 11 декабря, около 18:10 на регулируемом перекрестке улиц Зейской и Комсомольской. Неустановленный водитель – предположительно девушка – при проезде регулируемого перекрестка двигалась по Зейской в прямом направлении от улицы Калинина. Через дорогу переходил ребенок. Водителю не удалось избежать столкновения с пешеходом, в результате он был травмирован. Автомобиль с места происшествия скрылся.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или водителя. Информацию примут в группе розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86; +7-962-285-82-40 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.