Эндоскопические исследования в Амурской областной больнице проводят на новом оборудовании

В эндоскопическое отделение Амурской областной клинической больницы поступило новое оборудование для эндоскопии. Так называется способ осмотра некоторых внутренних органов, который проводится при помощи эндоскопа через естественные пути.

Три эндовидеостойки установили в кабинетах гастро-, колоно- и бронхоскопии. «На каждой стойке по два эндоскопа, которыми мы выполняем исследования. Используем оборудование и для диагностики, и для лечебных манипуляций, также выполняем оперативные вмешательства – например, убираем полипы из органов ЖКТ, доброкачественные образования из бронхов, останавливаем желудочно-кишечные кровотечения, проводим эндоскопические вмешательства по извлечению камней из желчных путей и другие методики», – рассказывает исполняющий обязанности заведующего эндоскопическим отделением АОКБ Денис Ступников.

Новое оборудование имеет функцию видеозаписи. Основное преимущество, говорят медики – цифровая обработка изображения. «Исследования проводятся в режиме HD, это позволяет увидеть патологию на более ранней стадии. Также в видеопроцессоры вставлены специальные фильтры, которые убирают все помехи – блики, дрожание. В некоторых случаях электронное увеличение позволяет даже заменить биопсию, – добавляет Денис Николаевич. – Еще одна полезная функция – то, что мы можем проводить виртуальную (цифровую) хромоэндоскопию. Раньше мы вводили пациенту красящие вещества, на что требовалось время. Пациенту это было неудобно, и могла возникнуть аллергическая реакция. Сейчас это все проводится цифровым методом, без краски, и мы можем на более ранних стадиях увидеть наличие патологического процесса».

Среди плюсов нового оборудования, которые также отмечают врачи-эндоскописты – возможность записать информацию на носитель, архивировать видеоматериал и затем наблюдать пациента в динамике, оценивая эффективность лечения. В сложных случаях медики собирают консилиумы, приглашая на осмотр врачей разного профиля.

«Вот трахея, а это бронхиальное дерево. Мы заглянули, можно сказать, в душу пациента, – комментирует видеозапись одного из пациентов врач-эндоскопист, кандидат медицинских наук Михаил Шматок. – У этого пациента опухоль образовалась в бронхах. Пациенту планировали удалить только один сегмент легкого, но при нашем осмотре с использованием аутофлуоресцентной методики мы увидели, что патология распространяется на всю верхушку легкого. Таким образом был установлен более точный диагноз. Пациенту была выполнена радикальная операция».

В качестве примера своей работы Михаил Иванович приводит историю еще одной пациентки. Изменения в левом легком сначала выявили на рентгене. Затем врачи-эндоскописты областной больницы обнаружили полную обструкцию левого легкого, которое было перекрыто опухолью. Молодой женщине грозило удаление всего легкого. В результате с помощью лазера врачам удалось убрать образование. Манипуляцию вовремя бронхосокопии понадобилось проводить неоднократно. Оказалось, опухоль была доброкачественной. После этой операции медики регулярно наблюдают амурчанку уже на протяжении трех лет.

Ежедневно врачи-эндоскописты АОКБ проводят в среднем 30-40 подобных исследований, принимая и стационарных, и амбулаторных пациентов, а также оказывают экстренную помощь.

Медики знают, что не все пациенты готовы стойко перенести подобную процедуру и морально настроиться на поход к врачу-эндоскописту. «Как настроить человека? Здесь доброе слово играет большую роль – человек не должен переживать и паниковать. Мы готовы поддержать наших пациентов», – заключают доктора областной больницы.