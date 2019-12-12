Амурчанин поссорился с матерью и нанес ей травмы, несовместимые с жизнью

29-летнего жителя села Екатеринославка Октябрьского района обвиняют в причинении смерти 57-летней матери. По версии следствия, в ходе ссоры амурчанин нанес женщине телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия на следующий день.

Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Амурской области мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По ходатайству следователя судом в отношении подследственного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает амурское следственное управление СКР.

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Любовь Чуприна