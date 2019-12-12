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В Амурской области в 2020 году повысят родительскую плату за детский сад

В Амурской области в 2020 году повысят родительскую плату за детский сад
Фото: pixabay.com

В Амурской области с 1 января 2020 года вырастет стоимость посещения детских садов. Глава региона Василий Орлов подписал постановление «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми».

В документе указываются предельные значения платы, выше которых муниципалитетам нельзя будет устанавливать стоимость посещений садиков. На основании постановления правительства Амурской области власти городов и районов определят окончательный уровень платы.

Так, для Благовещенска указана стоимость одного дня ухода и присмотра за детьми в детском саду в размере 218,79 рубля. Сейчас благовещенские родители платят по 210 рублей за один день посещения ребенком детсада. В пресс-службе администрации Благовещенска уточнили, что муниципальный правовой акт, устанавливающий окончательную стоимость платы, пока не подписан.

Максимальный размер платы на 2020 год для Белогорска – 239 рублей, Зеи – 228 рублей, Райчихинска – 165 рублей, Свободного – 210 рублей, Тынды – 253,20 рубля, Шимановска – 201,52 рубля, Прогресса – 141 рубль, Циолковского – 185 рублей.

Среди районов самые высокие значения установлены для Селемджинского (252 рубля) и Зейского (206,55 рубля) районов, а самые низкие – для Константиновского (120 рублей) и Свободненского (132,56 рубля). Для Благовещенского района установлен предел в 150 рублей, Ивановского – 188,17 рубля, Тамбовского – 160 рублей.

Судя по аналогичному постановлению правительства Амурской области на 2019 год, в некоторых городах и районах плата может вырасти примерно на 20 рублей. Например, для Белогорска в 2019 году был установлен предел в 212 рублей, для Свободного – 180,16 рубля. В некоторых – стоимость, возможно, останется прежней. Так, в Циолковском и Зее на 2019 год максимальное значение установлено таким же, как и на 2020 год.

Как сообщало Амур.инфо, родители дошкольников получают из бюджета компенсацию платы за детский сад в зависимости от среднего размера стоимости одного дня посещения. На 2020 год уже установлен средний размер родительской платы за 1 день пребывания в размере 180,2 рубля.

Если в семье один ребенок, родителям возмещают 20 процентов от среднего размера платы, если детей двое – 50 процентов, если трое или более – 70 процентов. Средства приходят на счета, указанные родителями в заявлениях о компенсации. Заявления принимают в период поступления ребенка в детский сад в администрациях дошкольных учреждений.

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#областная власть #образование #цены

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    всё для людей-всё для народа-год великого перелома-приняли супер большой бюджет

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Огласите весь список, пжлста... :

    1. Газ

    2. Свет

    3. Проценты за оплату онлайн

    4. Детские сады

    ...

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Так это надо было Васе на итогах года зачитывать при широкой публике. А то получается обделил он себя вниманием, похвалил только за половину достижений и прорывов.

    А про остальные умолчал. Myxira вон уже начала остатки прорывов выкладывать, остальные со скоростью кометы и приближением 01 января выплывают. Демографию забыла только. как мы тут вымираем.

    Мож потому Оверченко и выдали поощрение, что умело презентации научилась составлять. умолчав при этом как в действительности всё грустно.

    Но народ как бы не дурачки поголовно и не слепые. да и расходы не дают таковыми стать.

    Вася!!! Аллё!!! Какие утроить собираемость сои - тут скоро все или свалят или сдохнут без вариантов.

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    А как же ПУБЛИЧНЫЕ обещания власти (при КАА) о том, что увличиваться плата не будет? Которая кстати одна из самых больших не только на ДВ, но и по России.

    То есть наплевать на все обещания власти? Правильно зачем ее выполнять?

    Очередная демонстрация отношения власти к вопросам социального характера-очень даже характерно, что это делается после его фееричного отчета в ОКЦ о достижениях, профицитном бюджете, доходах бюджета ожидаемых и не очень-молодец Василий.

  • Энн

    Энн
    1 час назад

    Слушайте, ну офигеть, и так чуть ли не самая дорогая плата по стране... Во Владивостоке сейчас платим 2304 рубля в месяц. А тут и продукты дороже, и все услуги, вообще намного более дорогой город. А садик дешевле в 2 раза. Как так?

  • mestny

    mestny
    1 час назад

    вот про оверченко вообще всем тоже непонятно было , чем она такая выдающаяся?

  • invv

    invv
    56 минут назад

    Видимо это для улучшения демографической ситуации в области.

  • DimonS

    DimonS
    54 минуты назад

    Я охреневаю с нищебродов, Вот верите-нет? Если дома с ребенком сидеть некому, то значит оба родителя работают. Так? И с двух зарплат заплатить 4 тысячи за то, что твой ребенок сыт, поспал, воспитан - это уже обдираловка? Вам все денег больше надо, а на свое любимое чадо насрать, пусть бесплатно с ним занимаются? Наймите тогда нянечку. Или мама пусть дома сидит, нахрена ей работать, папа должен зарабатывать и кормить семью. Идиотизм тут свой показываете и все. Тем более повышение-то не в разы, а на какие-то 200-300 рублей в месяц.

  • Оп, Бабкина надежда

    Оп, Бабкина надежда
    50 минут назад

    DimonS

    Я охреневаю с нищебродов, Вот верите-нет? Если дома с ребенком сидеть некому, то значит оба родителя работают. Так? И с двух зарплат заплатить 4 тысячи за то, что твой ребенок сыт, поспал, воспитан - это уже обдираловка? Вам все денег больше надо, а на свое любимое чадо насрать, пусть бесплатно с ним занимаются? Наймите тогда нянечку. Или мама пусть дома сидит, нахрена ей работать, папа должен зарабатывать и кормить семью. Идиотизм тут свой показываете и все. Тем более повышение-то не в разы, а на какие-то 200-300 рублей в месяц.



    Для кого-то 200-300 рублей-лишние пара килограммов гречи в месяц

  • Геральт

    Геральт
    43 минуты назад

    ---

  • Оп, Бабкина надежда

    Оп, Бабкина надежда
    40 минут назад

    ---

  • Альтер

    Альтер
    37 минут назад

    При этом этот --- не понимает, что кроме и без того необоснованной оплаты есть дополнительные занятия в том же садике

    есть оплата всяких ремонтов (как бы кто не говорил, что этого не будет это есть)

    Есть всякие расходы на канцтовары и все такое, фотографии те же-короче на одного ребенка в среднем уходит по 4-6 штук УЖЕ

    Второй вопрос-а куда же при централизованной бухгалтерии в городе нашем уходят ЭТИ бабки?

    На развитие ЭТИХ детских садиков? Хрен угадали

    И дестким садикам не дают вести свою бухгалтерию отдельно-не выгодно

    При этом наши дети и без того обездоленные-у них нет элементарных вещей-цирк, зоопарк и так далее-то что есть везде.

    У них есть увеличение оплаты за детские сады и ВСЕ ПЛАТНОЕ от мероприятий до всяких детских центров

    Но нашему губернатору то этого не понять-он может себе позволить ВСЕ это чай не бедный человек он в ДРУГОМ мире живет

  • sabotazh

    sabotazh
    34 минуты назад

    DimonS

    Я охреневаю с нищебродов, Вот верите-нет? Если дома с ребенком сидеть некому, то значит оба родителя работают. Так? И с двух зарплат заплатить 4 тысячи за то, что твой ребенок сыт, поспал, воспитан - это уже обдираловка? Вам все денег больше надо, а на свое любимое чадо насрать, пусть бесплатно с ним занимаются? Наймите тогда нянечку. Или мама пусть дома сидит, нахрена ей работать, папа должен зарабатывать и кормить семью. Идиотизм тут свой показываете и все. Тем более повышение-то не в разы, а на какие-то 200-300 рублей в месяц.



    Слыш, умник.

    Во-первых, садик обходится минимум в 4500 руб. - это если с ребенком не занимаются, он не посещает допзанятия внутри садика, обделен кислородным коктейлем и не ходит в приезжие театры. Если брать по полной, то стоимость составляет около 8000 руб. + театр 180-200 почти каждую неделю. И платить нужно, что бы ребенок не был изгоем.

    Во-вторых, на работу выходят не из-за того что дома скучно, а банально из-за того, что кушать нечего в семье. Действительность такова что семьи с детьми реально на грани выживания. И не нужно тут ничего добавлять. Хорошо живут - единицы.

    В-третьих, при всем своем географическом положении Благовещенск один из дорогих городов России...

    В-четвертых, вырвался в люди с хорошей ЗП - сиди молчи, не стоит вызывать гнев у простых граждан, которые работают за половину от "средней" ЗП по региону, т.к. средняя ЗП это далеко не 45 тыс руб, а 20-25, местами даже меньше...

  • Гой

    Гой
    33 минуты назад

    В среднем мне садик в месяц обходится в 8,5 тыс. р. с учетом трех обязательных договоров в прогимназии, плюс добровольное пожертвование на охрану, плюс ежемесячные сборы родительского комитета на все что угодно. Вот такая арифметика друзья.Невольно вспомнишь статью конституции о бесплатном дошкольном образовании.

  • Оп, Бабкина надежда

    Оп, Бабкина надежда
    32 минуты назад

    ---

    Там таких много.

  • Альтер

    Альтер
    32 минуты назад

    Вот вам и Света Яковлева-навела "порядок" ))))

  • Альтер

    Альтер
    31 минута назад

    ---

  • Noir

    Noir
    29 минут назад

    DimonS

    Я охреневаю с нищебродов, Вот верите-нет? Если дома с ребенком сидеть некому, то значит оба родителя работают. Так? И с двух зарплат заплатить 4 тысячи за то, что твой ребенок сыт, поспал, воспитан - это уже обдираловка? Вам все денег больше надо, а на свое любимое чадо насрать, пусть бесплатно с ним занимаются? Наймите тогда нянечку. Или мама пусть дома сидит, нахрена ей работать, папа должен зарабатывать и кормить семью. Идиотизм тут свой показываете и все. Тем более повышение-то не в разы, а на какие-то 200-300 рублей в месяц.



    С нового года среднестатистической семье с ребенком придется тратить примерно на 1 тысячу больше на ежемесячные расходы, ЖКХ,садики, сотовая связь и тд. Это не учитывая то что цены в магазинах на все вырастут, а зп останется на том же уровне. Вы в каждой новости про повышение так напишите, а потом сложите и посчитайте.

  • full

    full
    28 минут назад

    DimonS

    Я охреневаю с нищебродов, Вот верите-нет? Если дома с ребенком сидеть некому, то значит оба родителя работают. Так? И с двух зарплат заплатить 4 тысячи за то, что твой ребенок сыт, поспал, воспитан - это уже обдираловка? Вам все денег больше надо, а на свое любимое чадо насрать, пусть бесплатно с ним занимаются? Наймите тогда нянечку. Или мама пусть дома сидит, нахрена ей работать, папа должен зарабатывать и кормить семью. Идиотизм тут свой показываете и все. Тем более повышение-то не в разы, а на какие-то 200-300 рублей в месяц.



    В смысле четыре тысячи? У нас минимум 6 было четыре года назад. И смотреть нужно на цены в других регионах, сравнивая это с отчетами местных чиновников. Вот где мозг рвать начинает.

  • DimonS

    DimonS
    22 минуты назад

    Богатей? Расчетку выложить? 20 с небольшим, работаю один, ибо мама помахала хвостом и живу с сыном один. И отучил его в щколе. И уже учу его в АмГУ на платном отделении. И как-то не жалуюсь, что с голоду я или он помирает, хватает средств. Но да, если вы привыкли жрать каждый день бутерброды с икрой, то я тут ничего сказать не могу. На холодильник замок повестье. А, ну да, на 200 рублей папа пива с креветками день не попьет - это уже все, разрыв шаблона будет.

  • Оп, Бабкина надежда

    Оп, Бабкина надежда
    20 минут назад

    У них политика -цены повышать ПОСТЕПЕННО(иначе Путин ругается),как на сигареты.

    В итоге тут постепенно ,там постепенно,а зарплата и пенсия-одномоментно.

  • Оп, Бабкина надежда

    Оп, Бабкина надежда
    19 минут назад

    DimonS

    Богатей? Расчетку выложить? 20 с небольшим, работаю один, ибо мама помахала хвостом и живу с сыном один. И отучил его в щколе. И уже учу его в АмГУ на платном отделении. И как-то не жалуюсь, что с голоду я или он помирает, хватает средств. Но да, если вы привыкли жрать каждый день бутерброды с икрой, то я тут ничего сказать не могу. На холодильник замок повестье. А, ну да, на 200 рублей папа пива с креветками день не попьет - это уже все, разрыв шаблона будет.



    Тогда ты просто отбитый на голову,парень.

  • full

    full
    16 минут назад

    Оп, Бабкина надежда

    DimonS

    Богатей? Расчетку выложить? 20 с небольшим, работаю один, ибо мама помахала хвостом и живу с сыном один. И отучил его в щколе. И уже учу его в АмГУ на платном отделении. И как-то не жалуюсь, что с голоду я или он помирает, хватает средств. Но да, если вы привыкли жрать каждый день бутерброды с икрой, то я тут ничего сказать не могу. На холодильник замок повестье. А, ну да, на 200 рублей папа пива с креветками день не попьет - это уже все, разрыв шаблона будет.



    Тогда ты просто отбитый на голову,парень.



    Нене, он герой этого времени. Которого имеют, а он крепчает.

  • Очевидец59

    Очевидец59
    14 минут назад

    а Париже люди сразу выходят на улицу при любом повышении цен

  • Оп, Бабкина надежда

    Оп, Бабкина надежда
    11 минут назад

    Очевидец59

    а Париже люди сразу выходят на улицу при любом повышении цен



    У нас -переизбирают на второй срок.

    Прав был классик про ум и россию.

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