В Амурской области в 2020 году повысят родительскую плату за детский сад

В Амурской области с 1 января 2020 года вырастет стоимость посещения детских садов. Глава региона Василий Орлов подписал постановление «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми».

В документе указываются предельные значения платы, выше которых муниципалитетам нельзя будет устанавливать стоимость посещений садиков. На основании постановления правительства Амурской области власти городов и районов определят окончательный уровень платы.

Так, для Благовещенска указана стоимость одного дня ухода и присмотра за детьми в детском саду в размере 218,79 рубля. Сейчас благовещенские родители платят по 210 рублей за один день посещения ребенком детсада. В пресс-службе администрации Благовещенска уточнили, что муниципальный правовой акт, устанавливающий окончательную стоимость платы, пока не подписан.

Максимальный размер платы на 2020 год для Белогорска – 239 рублей, Зеи – 228 рублей, Райчихинска – 165 рублей, Свободного – 210 рублей, Тынды – 253,20 рубля, Шимановска – 201,52 рубля, Прогресса – 141 рубль, Циолковского – 185 рублей.

Среди районов самые высокие значения установлены для Селемджинского (252 рубля) и Зейского (206,55 рубля) районов, а самые низкие – для Константиновского (120 рублей) и Свободненского (132,56 рубля). Для Благовещенского района установлен предел в 150 рублей, Ивановского – 188,17 рубля, Тамбовского – 160 рублей.

Судя по аналогичному постановлению правительства Амурской области на 2019 год, в некоторых городах и районах плата может вырасти примерно на 20 рублей. Например, для Белогорска в 2019 году был установлен предел в 212 рублей, для Свободного – 180,16 рубля. В некоторых – стоимость, возможно, останется прежней. Так, в Циолковском и Зее на 2019 год максимальное значение установлено таким же, как и на 2020 год.

Как сообщало Амур.инфо, родители дошкольников получают из бюджета компенсацию платы за детский сад в зависимости от среднего размера стоимости одного дня посещения. На 2020 год уже установлен средний размер родительской платы за 1 день пребывания в размере 180,2 рубля.

Если в семье один ребенок, родителям возмещают 20 процентов от среднего размера платы, если детей двое – 50 процентов, если трое или более – 70 процентов. Средства приходят на счета, указанные родителями в заявлениях о компенсации. Заявления принимают в период поступления ребенка в детский сад в администрациях дошкольных учреждений.