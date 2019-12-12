Телеканал ТНТ снял с показа сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли

В телепрограмме было указано, что продолжение будет выходить в эфире с 19:00 до 20:30 12 и 13 декабря. Теперь в это время покажут сериалы «Интерны» и «СашаТаня», сообщает телеканал «Дождь».

В пресс-службе объяснили, что ТНТ не собирался показывать больше трех серий «Слуги народа». Представители телеканала объяснили, что выход сериала в эфир 11 декабря – это маркетинговый ход для повышения интереса публики к платной интернет-платформе, на которой покажут сериал: «Анонсирование и показ первых трех серий сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было продуманным маркетинговым ходом ТНТ и крупной платной платформы, на которой первый сезон сатирической комедии будет доступен с 12 декабря».

В «Слуге народа» в 2015 году снялся тогда еще актер из «Квартала 95» Владимир Зеленский. Он сыграл президента Голобородько, бывшего учителя истории, который случайно стал президентом. «Слугу народа» тогда посмотрела вся Украина, с интересом за ним следили россияне, особенно после реального избрания Зеленского, а на YouTube у него теперь 100 миллионов просмотров. Всего в сериале 51 серия.

У россиян вряд ли будет большой интерес к сериалу «Слуга народа» с участием Владимира Зеленского, однако в отличие от украинских властей Россия не препятствует развитию медиаиндустрии, сообщила РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина. «Честно говоря, я не думаю, что у россиян будет большой интерес к данному сериалу. Я мельком видела несколько отрывков и даже в них видно, что это довольно банальная и посредственная картина», – считает Сутормина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин не планирует смотреть этот сериал.