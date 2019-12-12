Амурчанку обвиняют в гибели 4-месячной дочери

24-летнюю жительницу города Зеи обвиняют в причинении смерти своему ребенку по неосторожности. Ее грудная дочь скончалась из-за патологических изменений внутренних органов.

Согласно материалам уголовного дела, женщина родила девочку в апреле 2019 года и все лето кормила ее не специальным адаптивным питанием, а смесью изготовленной на основе воды и заменителя молочного продукта не предназначенного для кормления грудных детей.

Из-за этого, согласно заключению судебной медицинской экспертизы, в организме малышки наступили патологические изменения внутренних органов, и 22 августа девочка скончалась.

Ее молодой матери было предъявлено обвинение по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Статья предусматривает в качестве наказания исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась.

Обвинительное заключение утверждено прокурором Зейского района, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает амурское следственное управление.