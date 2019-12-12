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12декабря
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сегодня, 09:24 8

Амурчанку обвиняют в гибели 4-месячной дочери

Амурчанку обвиняют в гибели 4-месячной дочери
Фото: pixabay.com

24-летнюю жительницу города Зеи обвиняют в причинении смерти своему ребенку по неосторожности. Ее грудная дочь скончалась из-за патологических изменений внутренних органов.

Согласно материалам уголовного дела, женщина родила девочку в апреле 2019 года и все лето кормила ее не специальным адаптивным питанием, а смесью изготовленной на основе воды и заменителя молочного продукта не предназначенного для кормления грудных детей.

Из-за этого, согласно заключению судебной медицинской экспертизы, в организме малышки наступили патологические изменения внутренних органов, и 22 августа девочка скончалась.

Ее молодой матери было предъявлено обвинение по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Статья предусматривает в качестве наказания исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась.

Обвинительное заключение утверждено прокурором Зейского района, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает амурское следственное управление.

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#дети #жизнь #Зея #происшествия

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Идиотка(!), что можно сказать? Пособие пропила, а малышку "водой" пичкала.

  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Интересно, что это за заменитель молочного продукта?

  • СлоноКот

    СлоноКот
    1 час назад

    АлгебраИнтересно, что это за заменитель молочного продукта?


    Сухое молоко на растительных жирах

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Алгебра

    Интересно, что это за заменитель молочного продукта?



    Сопьо Крима, что же еще? Мамаша убежденная веганка походу. Или сыромоноедка.

  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Скорее всего просто тупая.

  • 89146186960

    89146186960
    1 час назад

    Как жаль малышку. И матери с этим жить всю оставшуюся.

  • DimonS

    DimonS
    51 минута назад

    Алгебра

    Скорее всего просто тупая.



    Ну так если веганка.

  • Татьяна П

    Татьяна П
    35 минут назад

    Специальное адаптивное питание дорого стоит, скорее всего не было возможности купить.Конечно это не может служить оправданием, но причина я думаю в этом.

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