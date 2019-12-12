Курение кальянов и вейпов запретила Госдума: обзор прессы

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Беспилотники создали первую в истории пробку; налога для дачников на свою воду не будет; с теневых доходов кормятся 13 миллионов россиян. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

В «Российской газете» пишут о новом наступлении на курильщиков. Теперь электронные сигареты и кальяны запрещены в общественных местах. Штраф остается прежним: от 500 до 1 тысячи рублей, при этом за курение кальяна или электронных сигарет на детской площадке придется заплатить от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Это раз.Беспилотные автомобили, которые тестировались на гонке беспилотников, создали первую в истории пробку. Выбираясь из нее, нахально ехали на красный свет. Каково? Это – два. Третье: в России готовят к выпуску аналог американской винтовки М16, но с нашим патроном. Прочитал статью от первой строчки до последней, но так и не понял: зачем?

Также в номере

На чем еще следует остановиться читателю. На изменениях, которые в наступающем году коснутся садоводов-огородников. С первых строк в статье говорится, что никакого налога на воду не будет. Прямо подчеркивается: налог на воду – это слухи! Есть своя скважина – и пей чай на даче. Но вот если скважина общая, на всех – тогда ее придется лицензировать. И платить за лицензию деньги. А уклонение от этого грозит миллионными штрафами. Ну и по поводу того, что налог на воду – это слухи: как-то невольно вспомнились разговоры о повышении пенсионного возраста. Тоже слухами называли.

Вам статья

Ну и еще я бы заострил ваше внимание на интервью с Захаром Прилепиным, издавшим в серии ЖЗЛ книгу о Сергее Есенине. Можно поискать книгу – сегодня это не проблема. А в сжатом виде – в публикации главной газете страны. Пишут о том, с какого момента Есенин впал в пьянство, сколько женщин было в его жизни и какая из них была главной. Еще немного про богоискательство и немного про то, какой Прилепин хороший. А книгу я все-таки поищу. Тем паче, что сегодня это не сложно.

Об этом пишут все

В «Амурской правде» можно прочесть разъяснения на тему, кто может воспользоваться льготной ипотекой. Можно узнать о введении четырех беспосадочных вагонах до Владивостока. Еще в газете пишут, что амурские власти возьмут под контроль вырубку леса. Правда, не пишут, почему это не сделали раньше. Еще можно пробежать глазами по интервью с Гариком Сукачевым. Правда, вряд ли узнаете что-то новое: в свой юбилей он отметился во всех утюгах страны.

Очень интересно

А вот материалы, на которых я заостряю ваше внимание. Это публикация Ирины Ворошиловой об участнике первой чеченской войны Евгении Паноченко. Пацан в звании рядового попал, по сути, в мясорубку. Подробности описывать не буду, но многое понятно и из заголовка. Цитирую его: «Чтобы свои в спину не стреляли!».

Вторая публикация (автор Арина Шевченко) рассказывает о жизни в глубинке, о селе, до которого из райцентра автобус ходит раз в неделю, где нет фельдшерского пункта, где до железной дороги всего триста метров, но поезда не останавливаются и где живут душевные люди. А называется это село Короли, и заголовок у материала хороший. Вы его и без меня найдете.

На посошок

И в завершение – «Комсомольская правда». Здесь о том, что теневые доходы кормят 13 миллионов россиян (но, сдается, все-таки больше). Здесь и о том, что разница между Петросяном и его новой женой – 44 года. Еще пишут о том, что западному миру стало мало обвинений в домогательствах к женщинам со стороны Пласидо Доминго, Кевина Спейси и иже с ними, так теперь он ополчился на Поля Гогена, обвиняя того в педофилии. Ворочается, бедный, в гробу.

Но самое интересное – добрые прощальные слова о Юрии Лужкове. Они во всех газетах и в «Комсомолке» тоже. Нда… А ведь совсем недавно Медведев его убрал с мэрства Москвы с формулировкой: «В связи с утратой доверия», а телепропагандист Доренко в эфире открыто убивал его и Примакова тогда, когда встал вопрос о том, кто станет президентом страны.

На этом обзор прессы закончился. Осталось сказать вам: «Пока».