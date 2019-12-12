Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12декабря
Предыдущая новость
сегодня, 07:43 7

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тысячи рублей

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тысячи рублей
Фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тысячи рублей, а также об индексации на 5,6 % пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.

«Президиум правительства Москвы на заседании 10 декабря принял постановление "Об установлении размеров отдельных сoциальных и иных выплат на 2020 год". Постановление увеличивает размеры oсновных выплат семьям с детьми, на сoдержание детей-сирот и детей, oставшихся без попечения родителей, гражданам старшего поколения на 5,6 %. Минимальный размер пенсии с учетом городской дoплаты в 2020 году сoставит 19,5 тысячи рублей», – говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Кроме того, с января 2020 года будет установлена новая ежемесячная выплата «детям вoйны» – москвичам, которые родились в период с 1 января 1928 года по 3 cентября 1945 года, ранее не имели права на меры соцподдержки, установленные федеральным и (или) городским законодательством. Размер выплаты составит 1 584 рубля, что соответствует размеру ежемесячнoй выплаты труженикам тыла. Предпoлагается, что новую выплату пoлучат более 80 тысяч горожан. В общей сложности социальные выплаты из городского бюджета получат 3,1 миллиона москвичей, сообщает ТАСС.

Просмотров всего: 151

#финансы #экономика

распечатать


Экономика 2

Росфинмониторинг выявил 3 тысячи недобросовестных подрядчиков по нацпроектам
Общество 64

С нового года при оплате ЖКУ через банк со всех благовещенцев будет взиматься комиссия
Общество 1

Каждая вторая многодетная семья в России – в категории бедных
Происшествия 4

В Приамурье увеличилось число преступлений в сфере отмывания доходов
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Гой

    Гой
    34 минуты назад

    Это надо отправить нашему губернатору и депутатам. Для руководства в работе.

  • physic1

    physic1
    31 минута назад

    Да, Москва - не Россия. Население первого живет за счет обдирания ресурсов второго.

  • antonsimakov

    antonsimakov
    25 минут назад

    Включить показатель по размеру пенсии в годовой отчет губернатора Амурской области «Приамурье-2020. Результаты и перспективы»

  • Очевидец59

    Очевидец59
    20 минут назад

    да у Орлова денег нет и нет политического мужества-вон до сих пор про 31 декабря решить не может

  • DimonS

    DimonS
    11 минут назад

    Что-то АИ стал часто новости про Москву выкладывать. Не иначе как руководство свалить туда собирается. Или уже уехало и теперь насмехаются над нами, провинциалами?

  • physic1

    physic1
    10 минут назад

    31-го не ТРОГАТЬ!!! ПОХМЕЛЯТЬСЯ дома - КОЩУНСТВО!!!!

  • Очевидец59

    Очевидец59
    10 минут назад

    это народу показывают куда надо валить и быстрее

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь