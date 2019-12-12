Гороскоп 12 декабря: Львы восстановят равновесие, Скорпионы будут в поиске

Восход Солнца: 08:19

Заход Солнца: 16:26

Солнце в Стрельце.

Овен. День несет двойственную характеристику.В первую половину дня ни в коем случае не делайте никаких капиталовложений – неблагоприятное сочетание планет может привести к финансовым потерям. Во второй половине дня существует возможность некоторого перемещения вверх по служебной лестнице. Может возникнуть необходимость пересмотреть отношения с друзьями.

Телец. День отмечен трудностями в личных и семейных отношениях. Судьба посылает Тельцам очередные испытания на прочность. Есть риск попасть под влияние недобросовестных людей. Не исключено, что придется понести непредвиденные финансовые затраты. Но Вам следует не забывать, что даже в таком положении Вы не должны обделять вниманием близких и любимых людей.

Близнецы. Крайне неблагоприятный день, связанный с клеветой, преследованием и травлей. Звезды рекомендуют воздержание, здравомыслие, критичное отношение к действительности. Лучше воздержаться от длительных поездок и прогулок в одиночестве. Следите за приметами. Судьба предупреждает Вас о возможных неприятностях.

Рак. Благоприятный день для активного отдыха и воплощения творческих планов. Если в течение недели Вы уберегли себя от глупостей и необдуманных поступков, то Вы ощутите полноту жизни и желание позитивных преобразований. Если же Раки проявят излишнюю эмоциональность и несдержанность, то могут возникнуть недоразумения и стрессы.

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Лев. День связан с ослаблением жизненной энергии. Возможно возникновение простудных и обострение хронических заболеваний. Позаботьтесь о диете, отдайте предпочтение натуральным, свежим продуктам и сокам. Вероятны неприятные новости, которые смогут вывести Вас из себя. Общение с животными многим поможет восстановить равновесие и гармонию в чувствах и мыслях.

Дева. Сегодня деловая активность принесет результаты, однако это мало скажется на вашем финансовом положении: деньги будут уходить так же легко, как и пришли. Поддержка вышестоящих лиц и провидения обеспечит успехи в профессиональной деятельности, жизнерадостность, оптимизм,что благоприятно скажется на служебном положении и авторитете.

Весы. Сегодня жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние имеют тенденцию к повышению. Скорее всего на работе и дома восстановится стабильность. Звезды рекомендуют трезво оценить действительность и четко определить свои возможности. Стремление отстаивать свои взгляды и убеждения, прямота и откровенность мешают Вам думать о собственной прибыли. Постарайтесь сдержать желание покрасоваться.

Скорпион. Сегодня не рекомендуется расширять сферу деятельности, искать новые источники заработка, заниматься новыми делами или давать советы. Удача может отвернуться от Вас в любой момент: намеченные планы не сбудутся, начинания потерпят крах, дружеское участие обернется враждой. Избегайте свойственных вам резких суждений и высказываний, о которых потом придется жалеть.

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Стрелец. Благоприятны контакты с партнерами, реализация идей, которые принесут доход в будущем, решительные действия по укреплению материального положения. За что бы Стрельцы ни взялись, Вас ожидает успех. Однако, не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Сосредоточьте усилия на приоритетных направлениях деятельности.

Козерог. День символизирует неуравновешенность и дисгармонию. Несмотря на возможные неприятности, Вы сможете наладить и укрепить отношения с окружающими, улучшить свое материальное положение. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дел и начинаний. Вечером вам не мешало бы прогуляться перед сном, чтобы собраться с мыслями и отдохнуть. Вероятны бессонница и упадок сил.

Водолей. Первая половина дня может быть благоприятной. Нельзя проявлять пассивность, но и не стоит суетиться. В этом случае вам удастся реализовать намеченные на день планы. Звезды предлагают Вам именно сегодня начинать серьезные деловые переговоры. Однако окончательный результат дел будет зависеть от настроения и увлечения общим делом. Во второй половине дня возможны легкие ссоры с близкими людьми, хотя видимых причин для них нет.

Рыбы. День символизирует покорность, подчинение,мудрость. Прислушайтесь к советам опытных специалистов, старших родственников, педагогов. Именно сегодня вам может повредить привычка пропускать мимо ушей их добрые советы. Как бы Вы ни были заняты, постарайтесь уделить как можно больше внимания своим детям.

Астролог: Вальдемар Небоходцев