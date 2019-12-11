Росфинмониторинг выявил 3 тысячи недобросовестных подрядчиков по нацпроектам

Росфинмониторинг выявил 3 тысячи недобросовестных исполнителей контрактов по национальным проектам. Сумма заключенных соглашений с ними превысила 130 миллиардов рублей. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин во время правительственного часа в Совете Федерации.

Чиханчин отметил, что по выявленным фактам сомнительных операций в рамках этих контрактов в правоохранительные органы направлено более 560 материалов, возбуждено 11 уголовных дел.

«Совместно с Банком России, ФСБ, МВД, Генеральной прокуратурой удалось пресечь деятельность 25 теневых площадок с оборотом около 38 миллиардов рублей. Продолжается работа по возврату активов, похищенных из крупных банков (…) С учетом заключений Росфинмониторинга судами приняты решения об отказе в исковых требованиях на общую сумму около 38 миллиардов рублей. В результате эти деньги удалось не пустить в теневой сектор экономики», — сказал он.

Вместе с тем за последние три года число юрлиц с признаками «однодневки» снизилось с 1,5 миллиона до 120 тысяч, то есть в 14 раз. Объем сомнительных операций с их участием сократился в пять раз — с 4,6 триллиона 960 миллиардов рублей.

Кроме того, глава Росфинмониторинга сообщил, что объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж сократился до 522 миллиардов рублей за девять месяцев 2019 года, пишут «Известия».