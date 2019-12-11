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В Белогорске пропала женщина

В Белогорске пропала женщина

В Белогорске разыскивают 40-летнюю женщину. Светлана Сергеева пропала 1 декабря в районе Никольского шоссе. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Амур».

Приметы Светланы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы русые. Во что была одета амурчанка на момент пропажи, не установлено.

Всех, кому известно местонахождение Светланы, просят сообщить по телефонам: 8 914-581-01-57, 8 909-819-34-75, 8 914-618-36-37, 8 (41641) 2-41-19, 8 999-166-15-25, 102.

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#Белогорск #происшествия

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