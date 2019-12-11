За неделю в Благовещенске выявлено 18 фактов нелегальной торговли пиротехникой

Со 2 по 10 декабря в Благовещенске было установлено 18 фактов несанкционированной продажи пиротехнической продукцией. Торговые точки, где нелегально продавалась пиротехника, выявили в ходе рейдов.

Их провели сотрудники управления по развитию потребительского рынка и услуг мэрии совместно с полицейскими. По выявленным нарушениям составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 4.16 Закона Амурской области от 30.03.2007 № 319-ОЗ «Об административной ответственности в Амурской области» и переданы в административную комиссию в Благовещенске.

В администрации Благовещенска сообщают, что при хранении и продаже пиротехнических изделий предприниматели обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, законодательства о защите прав потребителей, лицензионные требования, технический регламент.

За нарушения физическим лицам грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, должностным и юридическим лицам – от 5 до 10 тысяч. При повторном правонарушении в течение года штраф увеличится. Для физических лиц он составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных и юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей.