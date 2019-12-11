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Я выпрыгивал из окна: о крупном пожаре в Благовещенске (видео)

Я выпрыгивал из окна: о крупном пожаре в Благовещенске (видео)

Барак, располагающийся по адресу: улица Комсомольская, 29, в Благовещенске, который минувшей ночью охватил пожар, спустя сутки разбирают на дрова и металлолом. Внутри строения остались обгоревшие вещи жильцов – одежда, мебель. Съемочная группа Альфа ТВ побывала на месте и встретила очевидцев происшествия.

Один из благовещенцев, который находился 10 декабря в бараке, рассказал, что пожар случился на первом этаже. Чтобы спастись, ему пришлось прыгать со второго этажа здания.

«Да, я тут выпрыгивал вчера из окна. Мы были наверху. Там была собака стафф, привязанная к двери. И он начинает ломиться, а мы в соседней комнате. Я говорю, что кто-то ломится в дом. А девчонка выходит, её как дым бац и всё. Мы давай выпрыгивать из окна», – поделился парень.

Другой прохожий рассказал корреспонденту Альфа ТВ о том, что в сгоревшем бараке жила его знакомая, которая теперь, когда жилье сгорело, остановилась у него.

По данным мэрии Благовещенска, после происшествия 10 жильцов дома развезли по указанным ими адресам. Двух человек, которые остались без крова, временно поселили в маневренный жилой фонд. В бараке, пострадавшем от пожара, находились две муниципальные квартиры, одна квартира была в собственности. Граждане за предоставлением жилого маневренного фонда не обращались.

Как сообщало Амур.инфо, сообщение о пожаре на улице Комсомольской поступило 10 декабря в 22:37. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 19 человек и пяти единиц техники. Через 38 минут после прибытия было ликвидировано открытое горение. Сотрудники МЧС устанавливают причины пожара.

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#Альфа ТВ #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • холостяк

    холостяк
    45 минут назад

    Ну наверное ускоряют программу переселения из ветхого жилья

    обл. Амурская, г. Благовещенск, ул. Комсомольская, д. 29

    Год постройки 1917 145.1 Переселения в2025 1 0

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