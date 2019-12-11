В амурском Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать новогоднюю гирлянду

В амурском управлении Роспотребнадзора рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке новогодней гирлянды. Например, преимущество необходимо отдавать тем изделиям, которые прошли тестирование в современных лабораториях. Производители обязаны указывать эту информацию на упаковке.

Напряжение каждой лампочки не должно превышать 26 вольт. Мощность самой гирлянды не может превышать 65 ватт, иначе изделие, нагревшись, станет причиной пожара. Обратите внимание на провода: слишком тонкие могут легко порваться или загореться от перегревания. Лампочки в гирлянде должны работать на все 100 %, причем произвести проверку необходимо до ее закрепления на елке.

Для домашнего использования рекомендуются гирлянды, в которых не больше полусотни огней. К тому же, в одну розетку можно включать не более трех гирлянд. Если гирлянда вызывает сомнения – нет лампочки, существуют видимые повреждения – использовать ее нельзя. Также нельзя оставлять работающие гирлянды без присмотра на ночь или на тот период, когда никого нет дома.

«Если елка стоит во дворе или вам хочется украсить внешнюю часть дома, то выбирайте уличную гирлянду. Она имеет дополнительную защиту от влаги. Проверяйте в магазине, чтобы изоляция проводов была качественной. Для домашней елки подойдет интерьерная (не защищена от воды) гирлянда. На улице такую гирлянду использовать запрещено: осадки выведут из строя проводку и спровоцируют короткое замыкание», – сообщается на сайте управления.

Приобретая елочную гирлянду, специалисты амурского управления Роспотребнадзора советуют требовать сертификаты соответствия. Если его нет, от приобретения такой гирлянды следует отказаться. При покупке необходимо тщательно проверить целостность и работоспособность электрогирлянды. ​ Шнур должен быть цел, все огоньки должны гореть, штекер в розетке не должен искрить и греться. При обнаружении неисправности электрогирлянда должна быть немедленно обесточена.