В Приамурье в этом году расследовано более 20 дел о мошенничестве в сфере автострахования

В 2019 году в следственных подразделениях амурского УМВД было расследовано и направлено в суд больше 20 уголовных дел по фактам мошенничества в сфере автострахования. В их совершении обвинения предъявлялись почти 70 амурчанам. Такие данные приводим амурская прокуратура.

Там под председательством зампрокурора области состоялось межведомственное оперативное совещание по вопросам состояния законности и эффективности деятельности правоохранительных и следственных органов при рассмотрении сообщений и расследовании уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьей 159.5 УК РФ. В совещании приняли участие территориальные прокуроры и сотрудники УМВД России по Амурской области.

Так, в законную силу вступил приговор Благовещенского городского суда, которым осуждены четверо жителей областного центра. Все они признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Судом установлено, что мужчины, действуя группой лиц по предварительному сговору, инсценировали ДТП. В дальнейшем злоумышленники подали необходимые документы в ПАО СК «Росгосстрах» и незаконно получили более 160 тысяч рублей. Суд назначил каждому из них по 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Сообщается, что расследование других уголовных дел по этой же статье продолжается.

В рамках совещания определена необходимость эффективного взаимодействия следственных и оперативных подразделений при расследовании уголовных дел данной категории, каждое из которых требует индивидуального подхода.

Также запланированы мероприятия, в том числе межведомственного характера, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование таких уголовных дел, предложены иные меры по борьбе со страховым мошенничеством и укреплением законности в сфере ОСАГО в регионе, сообщает амурская прокуратура.