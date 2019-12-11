На ТНТ покажут сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли

Телеканал ТНТ с 11 декабря начнет показывать сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Причем эта роль оказалась практически пророческой: в сериале Зеленский играет учителя, ставшего в итоге главой страны.

«На ТНТ начнется показ сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским – оригинальной сатиры на современную политику и отношения народа и власти на Украине», – сообщили ТАСС в пресс-службе канала.

По сюжету, главный герой – учитель истории Василий Петрович Голобородько, роль которого исполнил Владимир Зеленский, настолько разозлен всем, что происходит вокруг – коррупцией, разрухой, кумовством, что в кураже выкрикивает полуматерный монолог, в котором грозится устроить президенту жизнь простого учителя, а простому учителю наконец позволить жить так, как живет президент. По просьбе учеников Василий Петрович выдвигается в президенты Украины и побеждает.

Сериал придумала студия «Квартал 95» – компания, выросшая из одноименной команды КВН, капитаном которой был Владимир Зеленский. Первый эпизод сериала на телеканале 1+1 прошел с долей 26 % по аудитории 18-54 и стал абсолютным лидером украинского телерейтинга. Также сериал был куплен стриминговым гигантом Netflix под названием Servant of the People, а на российском телевидении «Слугу народа» впервые покажут на канале ТНТ.

Кроме Зеленского, который известен как актер комедийных фильмов «Ржевский против Наполеона», «Любовь в большом городе», «8 лучших свиданий», в сериале сыграли Евгений Кошевой, Станислав Боклан, Елена Сумская, Михаил Полицеймако и другие актеры.