Магнитогорск, Кемерово и Братск – в десятке лучших городов России

Урбанисты назвали самые комфортные и доступные для жизни города России. Были проанализированы 100 крупнейших городов страны. При этом в самом конце списка, среди худших оказались сразу несколько городов Дальнего Востока.

Наиболее комфортные для проживания города выявлял институт «Урбаника», чтобы выяснить, в каких из них комфортно и одновременно не очень дорого жить, работая в том же городе.

На первом месте, согласно исследованию, оказался Краснодар, который вышел на первое место, потому что набрал высокие баллы по климату, обеспеченности жилой и коммерческой застройкой в сочетании с относительно невысокими затратами.

Всего же из 100 городов только пять урбанисты отнесли и к комфортным, и к доступным по стоимости проживания одновременно. В порядке убывания это: Краснодар, Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга.

«Относительно доступными» по стоимости стали 25 городов. Из них только четыре миллионника – Петербург, Пермь, Челябинск и Красноярск, пишет РБК. Многие из «относительно доступных» – это промышленные города, сочетающие сравнительно высокий уровень средней заработной платы с относительно невысокой стоимостью недвижимости, а также основных товаров и услуг. Например, Мурманск попал на 14-е место из-за невысокой стоимости недвижимости — население города уменьшается, и в нем продается много квартир.

Удобными для жизни, согласно рейтингу, можно считать 23 города, среди них семь миллионников – Петербург, Уфа, Екатеринбург, Ростов, Самара, Воронеж, Казань. В эту группу попало несколько городов юга России из-за благоприятного климата — в частности, Сочи и Ставрополь.

Москва заняла в рейтинге только 52-е место. Основная причина – высокая стоимость жизни в сравнении со средней зарплатой. В числе негативных факторов – низкая обеспеченность жителей жильем (одно из последних мест среди российских городов), а также автомобильные пробки и невысокие экологические показатели.

Города, занявшие последние места в рейтинге, отстают от лидеров как по качеству городской среды, так и по стоимости жизни. Исключением стал только Севастополь – он набрал больше 60% возможных баллов по показателям качества среды, но из-за дорогой аренды жилья, высокой стоимости коммунальных услуг и низкой обеспеченности качественными объектами торговли оказался внизу рейтинга.







На последнем месте – Уссурийск. Эту позицию авторы рейтинга объясняют невысоким доходом горожан в сочетании с не очень дешевым жильем, кроме того, в городе мало торговых центров, низкий оборот розничной торговли, мало проектов нового благоустройства и низкая освещенность.

В антирейтинге оказались и еще несколько городов Дальнего Востока: Улан-Удэ – на 90-м, Комсомольск-на-Амуре – на 91-м, и Чита – на 95-м.

Амурского Благовещенска не оказалось ни в лидерах, ни в аутсайдерах рейтинга.