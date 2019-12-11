В Тынде прошел городской фестиваль национальных культур

В Тындинском городском дворце культуры «Русь» состоялся фестиваль национальных культур «Без границ». Такой формат позволяет участникам фестиваля поделиться друг с другом и жителями города культурой своего народа, показать своеобразие национального костюма, кухни, народных песен и танцев.

Фестиваль ежегодно удивляет своих участников и зрителей новыми и интересными находками, и этот год не стал исключением. Гостей в этот день ожидало много интересного – концертная программа, демонстрация народных подворий, обрядов и блюд.

Начался фестиваль с мастер-классов, подготовленных делегациями образовательных учреждений города и района. Любой желающий мог изготовить своими руками различные обереги и декоративные игрушки.

Гостей и участников фестиваля приветствовали заместитель главы администрации Тынды Владимир Плюхин и начальник управления молодежи и спорта Вячеслав Машейко. «Россия – Родина моя! Эти слова могут сказать люди разных наций и народностей, которые живут в России. Все они говорят на разных языках, имеют свои национальные традиции и верят в разных богов, но общее у них и у нас с вами – это любовь к нашей стране», – с этих слов начался гала-концерт фестиваля. Каждая из делегаций постаралась отобразить быт и традиции разных народов, населяющих нашу страну.

Открыла фестиваль песней о дружбе солистка детской образцовой вокальной студии «Музей Пушкина» София Сутырина. Не обошелся праздник без полюбившихся всем «Россиян», представлявших делегацию шестой школы. Покорило сердца зрителей трогательное выступление девушек делегации школы № 2. Богатство молдавской культуры, ее красоту и духовное наследие продемонстрировали представительницы детского сада № 6 «Черемушка». Обучающиеся лицея № 8 поведали зрителям о республике Татарстан. А песня в исполнении Каринэ Саакян оставила след в сердце каждого из зрителей. Порадовало гостей праздника и яркое дефиле национальных костюмов от студии моды «Ника» Центра детского творчества. Девушки, демонстрирующие самобытные и необычные костюмы, заслужили аплодисменты. По-настоящему домашним и теплым стало выступление участников, представлявших гимназию № 2 – отец и дочь исполнили киргизскую песню, удиви зрителей красотой и напевностью исполнения. А народный ансамбль украинской песни «Черемшина» покорил своим творчеством как гостей праздника, так и его организаторов.

Каждая из делегаций была отмечена благодарственными письмами и дипломами. Победителем фестиваля была признана делегация школы № 2. Гран-при фестиваля завоевала делегация детского сада № 6 «Черемушка». Ей были вручены подарки от генерального спонсора фестиваля – магазина «Стинол».

В завершение праздника участников и гостей пригласили на дегустацию блюд, подготовленных делегациями. Стол угощений национальных блюд стал ярким финалом праздника.

Мероприятие было организовано управлением молодежи и спорта и молодежным центром «Гармония», сообщает пресс-служба администрации Тынды.