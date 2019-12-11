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11декабря
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сегодня, 17:21 2

Обвиняемого в хищении при строительстве Восточного выпустили из-под домашнего ареста

Обвиняемого в хищении при строительстве Восточного выпустили из-под домашнего ареста
Фото: russian.space

Хорошевский суд Москвы выпустил из-под домашнего ареста Александра Глазунова, обвиняемого по уголовному делу о хищении 150 миллионов рублей при строительстве космодрома Восточный.

«Инженер Александр Глазунов обвиняется в хищениях 150 миллионов рублей в составе организованной преступной группы на космодроме Восточный. Хорошевский суд (…) изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий, остальные фигуранты находятся в розыске», – сообщил ТАСС Максим Пашков – адвокат Глазунова.

По словам Пашкова, Глазунов полгода просидел под домашним арестом в Москве, теперь он сможет отправиться к семье в Санкт-Петербург. Фабулу дела адвокат сообщить отказался.

В связи с растратами, хищениями и злоупотреблениями при строительстве Восточного были возбуждены несколько уголовных дел. По данным СК РФ, в отношении 58 причастных к этим преступлениям уже вынесены приговоры, по другим делам расследование продолжается.

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#космодром #криминал #происшествия #строительство #суды

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    58 минут назад

    Зачётно(!). За 150 млн. можно и "пай-мальчиком" побыть, пока... "остальные фигуранты в розыске"...

  • inoy

    inoy
    56 минут назад

    всё по сценарию))))

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