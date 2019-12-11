Настя Каменских изменилась до неузнаваемости

Украинская певица Настя Каменских удивила поклонников новым преображением. Звезда решила кардинально сменить имидж и покрасилась в огненно-красный цвет.

Поклонники привыкли к тому, что Настя является жгучей брюнеткой, но недавно артистка решила добавить свежести в свой образ и сделала модное окрашивание – омбре. Тогда далеко не все поклонники оценили новый образ Насти, но большей части подписчиков образ певицы понравился.

Теперь же Каменских удивила своих поклонников еще больше. Она выложила в Инстаграм фото с волосами красного цвета.

Многие не узнали певицу и были в шоке: «Боже, Настя, зачем?», «Ты была такая хорошенькая, а сейчас не узнать», «Я не верю, что ты это сделала. Признайся, это парик?», «Зачем покрасилась? С темным цветом было лучше. Этот красный берет все внимание на себя, ты с ними теряешься», – написали поклонники под фотографиями.

Вполне возможно, что Каменских не перекрашивала волосы, а просто решила примерить парик.