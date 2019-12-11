В России предлагают переименовать продукты с растительными жирами

В России предлагают переименовать молокосодержащие продукты с растительными жирами. Называть их сметаной, йогуртом или молоком законодательство запрещает. Поэтому на этикетках таких товаров хотят писать «крем», «паста», «соус», «коктейль» или «напиток» – в зависимости от консистенции.

Об этом «Известиям» рассказали в техническом комитете при Росстандарте. Нововведение позволит покупателям более четко понимать, где натуральная молочная продукция, а где нет. В Минсельхозе подтвердили, что этот вопрос обсуждается. Однако принимать такую инициативу можно только на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Производители предлагают исключить молокосодержащую продукцию из техрегламента ЕАЭС о безопасности молока. Об этом рассказал глава технического комитета при Росстандарте Аркадий Пономарев. Это позволит иначе регулировать обращение этих товаров, в том числе изменить их названия.

Молокосодержащая продукция сейчас входит в категорию молочных продуктов. Согласно техрегламенту, производители могут заменить до 50 % жировой базы, то есть включить растительные компоненты – например, пальмовое, кокосовое или другое масло.

По словам Аркадия Пономарева, сейчас на этикетках таких товаров указано: молокосодержащая продукция с ЗМЖ (заменителем молочного жира), произведенная по технологии сметаны, творога, сыра и так далее. Необходимые уточнения о замене жиров или белков указаны в их составе, но потребители его не всегда изучают. Зачастую такая продукция ассоциируется у граждан с натуральным молоком, а это заблуждение, уверен эксперт.

С 1 июля 2019 года для удобства потребителей магазины начали разделять молочную и молокосодержащую продукцию, чтобы избежать их смешения. Товары расставляют по разным полкам, или, к примеру, на их ценниках фигурируют специальные аббревиатуры: БЗМЖ (без заменителя молочного жира) и с ЗМЖ (с заменителем молочного жира).

Но это, по словам Аркадия Пономарева, лишь полумеры. Поэтому отрасль предлагает дать таким товарам новое определение и название для продажи. Если продукты произведены на основе молока с добавлением растительных жиров, то густую продукцию следует назвать кремом, пастой, соусом, десертом. Если же она жидкая, то коктейлем или напитками. Названия не должны вводить потребителей в заблуждение, считает эксперт.

В Министерстве сельского хозяйства РФ сообщили, что предложения комитета Росстандарта не получали, однако идея обсуждается в рамках текущей работы. После консультаций, которые проводятся ведомством с экспертами из России и государств – членов ЕАЭС, Минсельхоз сформирует предложения и направит их в Евразийскую экономическую комиссию для рассмотрения на уровне ЕАЭС.