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В Тынде почтили память солдат, погибших на Северном Кавказе

В Тынде почтили память солдат, погибших на Северном Кавказе
Фото: администрация Тынды

В северной столице Приамурья состоялся митинг, посвященный памяти солдат, погибших в Северо-Кавказском регионе. Почтить память павших в локальных конфликтах пришли горожане и родные погибших воинов.

В результате этой военной кампании погибли 8 тындинцев – Игорь Шарашкин, Роман Телицын, Юрий Соловьев, Лерник Чуйков, Алексей Решетнев, Станислав Бурик, Борис Микрюков, Сергей Сергиеня. Со словами благодарности в адрес молодых солдат, отдавших жизнь за родную страну, на митинге выступил заместитель главы администрации Тынды Владимир Плюхин.

«Память о войне сегодня обжигает не только побывавших там и смотревших смерти в лицо. Это боль и волнение многих, потому что это – не вчера, а “сегодня”. Это живая память. Живая, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. Верные присяге, убежденные в том, что защищают интересы Родины, ребята выполняли свой воинский долг. И наша святая обязанность – хранить память о них, как о верных сынах Отчизны», – сказал Владимир Плюхин.

Первая Чеченская война началась 25 лет назад. 11 декабря 1994 года президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал указ «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики». На территорию Чечни были введены войска Российской армии.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили к памятнику цветы, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#военные #память #Тында

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