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11декабря
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В Приамурье расширят список льготников, которые будут платить меньше за вывоз мусора

В Приамурье расширят список льготников, которые будут платить меньше за вывоз мусора
Фото: www.rbc.ru/

Амурские депутаты внесли изменения в региональный закон «О льготных тарифах в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами». Они касаются размера льготного тарифа за вывоз ТКО, а также списка амурчан, которые могут воспользоваться этими льготными тарифами.

В соответствии с действующей редакцией закона на 2019 год был установлен размер льготного тарифа на услугу по обращению с ТКО в размере 70 процентов от предельного единого тарифа регионального оператора. Причем льготный тариф распространяется только на амурчан, проживающих в благоустроенных жилых домах. При этом на 2020 год льготный тариф должен быть увеличен «с учетом предельного индекса изменения совокупного размера платы граждан за коммунальные услуги».

Благодаря внесенным изменениям в закон размер льготного тарифа в 2020 году останется на уровне 2019 года. Кроме того, будет расширен список амурчан, имеющих право на льготный тариф. В него включат граждан, проживающих в неблагоустроенных жилых домах – как в многоквартирных домах, так и в частных домах с печным отоплением.

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#ЖКХ

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