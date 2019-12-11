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11декабря
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Медсестра украла младенца для бездетной родственницы

Медсестра украла младенца для бездетной родственницы
Фото: Pexels с сайта Pixabay

В Пакистане медсестра украла из больницы новорожденную близняшку для своей бездетной тети. Похищенного ребенка удалось вернуть матери.

Известно, что 4 декабря, Абдул Хамид (Abdul Hamid) отвез беременную Джамилу Биби (Jamila Bibi) в больницу города Лоралай. После родов семье передали новорожденную девочку и отпустили из роддома.

Биби окончательно пришла в сознание только в пятницу, 6 декабря. К этому моменту ребенок, с которым она вернулась из больницы, скончался. Оказалось, женщина родила двух детей, но домой ей отдали только одного ребенка.

Хамид немедленно обратился в полицию, после чего дежурную родильного отделения задержали. Медсестра во всем созналась и сообщила патрульным адрес, куда она увезла новорожденную, сообщает «Лента.ру».

Выяснилось, что совершить кражу помогали две коллеги. Медработница отдала девочку тете, которая 17 лет состояла в браке, но не могла родить. Женщина мечтала о своем ребенке, и племянница решила помочь родственнице решить проблему.

Полиция арестовала зачинщицу похищения, ее тетю и двух соучастниц. Их имена не разглашаются. Украденную девочку вернули матери.

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#криминал #происшествия

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