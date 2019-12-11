Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:52 1

В Приамурье ужесточат контроль за деятельностью «черных» лесорубов

В Приамурье ужесточат контроль за деятельностью «черных» лесорубов
Фото: pixabay.com

В Приамурье будет ужесточен контроль за пунктами продажи древесины. 11 декабря на очередном заседании депутаты областного заксобрания проголосовали за внесение изменений в региональный закон «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Амурской области». Законопроект парламентарии приняли в двух чтениях.

Полномочиями по контролю над деятельностью пунктов торговли древесиной будет наделено одно из ведомств региона по усмотрению областного правительства. Предполагается, что специалисты уполномоченного органа смогут беспрепятственно заходить на территорию этих пунктов и не просто проверять документы, но и составлять протоколы о нарушениях и выписывать предписания.

«Целью законопроекта является закрепление полномочий по контролю за деятельностью пунктов приема и отгрузки древесины, которые на федеральном уровне сегодня не урегулированы. Законопроект направлен на предотвращение незаконного лесопользования как одного из факторов негативного воздействия на окружающую среду. Он призван не допустить введения в торговый оборот незаконно заготовленной древесины, а также древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд», – сказала председатель комитета по вопросам природопользования Ирина Киевская.

Просмотров всего: 128

#закон #заксобрание #природа

распечатать


Общество

В Приамурье в этом году расследовано более 20 дел о мошенничестве в сфере автострахования
Общество

Вирус африканской чумы свиней может повлиять на популяцию редких хищников на Дальнем Востоке
Происшествия

Охотники из Магдагачинского района «нечаянно» застрелили двух косуль
Общество 2

Амурскому поселку Орлиный официально дали место на карте
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Vahtovik

    Vahtovik
    1 час назад

    Поздновато Вы уважаемые решили контролировать "чёрных лесорубов" их уже не контролировать надо а кое что похуже делать, а вырубку вообще прекратить, вам же там сверху видно всё, это ж Вы на вертолётиках, беспилотниках, летаете и глазки свои на очевидное - открыть как то не хотите... НЕТ УЖЕ ТОГО, ЧТО ВЫ КОНТРОЛИРОВАТЬ Собрались...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь