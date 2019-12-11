В Приамурье ужесточат контроль за деятельностью «черных» лесорубов

Полномочиями по контролю над деятельностью пунктов торговли древесиной будет наделено одно из ведомств региона по усмотрению областного правительства. Предполагается, что специалисты уполномоченного органа смогут беспрепятственно заходить на территорию этих пунктов и не просто проверять документы, но и составлять протоколы о нарушениях и выписывать предписания.

«Целью законопроекта является закрепление полномочий по контролю за деятельностью пунктов приема и отгрузки древесины, которые на федеральном уровне сегодня не урегулированы. Законопроект направлен на предотвращение незаконного лесопользования как одного из факторов негативного воздействия на окружающую среду. Он призван не допустить введения в торговый оборот незаконно заготовленной древесины, а также древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд», – сказала председатель комитета по вопросам природопользования Ирина Киевская.