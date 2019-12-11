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Ансамбль «Мы» готовится отметить 30-й юбилей

Ансамбль «Мы» готовится отметить 30-й юбилей

Образцовому хореографическому ансамблю «Мы» 25 декабря исполняется 30 лет. Педагог Наталья Диченко стояла у истоков коллектива. О том, как начинался ансамбль и чего он добился за эти годы, она рассказала в программе «Простые вопросы».

«В 1989 году мы втроем, Лилия Владимировна Рахвадзе, Олег Николаевич Алимский и я, сидели в сквере при недавно открывшимся Дворце профсоюзов и размышляли о том, какой будет у нас коллектив – нам предоставили такую возможность создать свой коллектив. Естественно, мы сразу решили, что это будет коллектив народного танца, в котором будут преподаваться все остальные дисциплины, и мы до сих пор этого придерживаемся. Так что 30 лет проскочили, как одно мгновение», – делится воспоминаниями Наталья Владимировна.

На народный танец в коллективе делается особый акцент. А последние 10 лет в «Мы» ставят и казачьи народные танцы. «Эту нишу мы заняли очень хорошо, потому что у нас в области этим почти никто не занимается», – рассказывает педагог ансамбля.

В программе вспомнили, какой была Лилия Рахвадзе, – первый художественный руководитель ансамбля: «Она была истинным организатором. Сейчас этого нет во многих руководителях, когда сталкиваешься с проблемами, а это и с родителями, и с администрацией. Она всегда говорила: "Девочки, вы работайте, со всем остальным буду разбираться я сама". То есть она на себя брала этот основной удар», – вспоминает Наталья Диченко.

Как ансамбль готовится отметить свой юбилей и какие традиции существуют в коллективе, об этом в видео.

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#концерты #Простые вопросы

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