В ДТП под Владивостоком побились 48 машин и пострадали 7 человек (видео)

Фото: скриншот с видео Crime Prymorye

Под Владивостоком 11 декабря в условиях снежного циклона произошло массовое ДТП. По информации ГИБДД Приморья, в районе 9 километра автодороги Хабаровск – Владивосток – поселок Новый – Де-Фриз столкнулись 48 автомобилей.

В результате пострадали 7 человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.

Опубликованы кадры с места происшествия.

Движение автотранспортных средств от 0 до 14 километра автодороги поселок Новый – Де-Фриз – Седанка в направлении Владивостока временно ограничили. Госавтоинспекцию Приморья перевели на усиленный вариант службы.

Сильный снегопад начался во Владивостоке 11 декабря. Во время непогоды произошло несколько десятков аварий. Водителей правоохранители просят воздержаться от поездок. По информации приморской полиции, введен запрет на въезд крупногабаритного и большегрузного автотранспорта на территорию дальневосточной столицы.