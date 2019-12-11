Юный благовещенец, завоевавший золото в биатлоне, выступает за Якутию

Фото: instagram.com/minsport28

12-летний Ярослав Кузнецов из Благовещенска, завоевавший золото на всероссийских соревнованиях по биатлону, выступает за другой регион – Якутию. Пояснения ИА «Амур.инфо» дала представитель федерации лыжных гонок Амурской области.

«Биатлон – дорогой вид спорта. Там надо и инвентарь покупать, и поездки спонсировать. У города нет таких денег», – сказали в федерации.

По словам собеседницы, Ярослав ездит в якутский город Алдан на «вкатывания», при подготовке к сезонам.

Как сообщало Амур.инфо, Ярослав Кузнецов победил на Кубке Анны Богалий – эти всероссийские соревнования по биатлону проходили в Мурманске.