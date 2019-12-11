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Юный благовещенец, завоевавший золото в биатлоне, выступает за Якутию

Юный благовещенец, завоевавший золото в биатлоне, выступает за Якутию
Фото: instagram.com/minsport28

12-летний Ярослав Кузнецов из Благовещенска, завоевавший золото на всероссийских соревнованиях по биатлону, выступает за другой регион – Якутию. Пояснения ИА «Амур.инфо» дала представитель федерации лыжных гонок Амурской области.

«Биатлон – дорогой вид спорта. Там надо и инвентарь покупать, и поездки спонсировать. У города нет таких денег», – сказали в федерации.

По словам собеседницы, Ярослав ездит в якутский город Алдан на «вкатывания», при подготовке к сезонам.

Как сообщало Амур.инфо, Ярослав Кузнецов победил на Кубке Анны Богалий – эти всероссийские соревнования по биатлону проходили в Мурманске.

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Юный благовещенец завоевал золото на всероссийских соревнованиях по биатлону
Комментарии
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  • Старлей

    Старлей
    32 минуты назад

    В Якутии есть, а у нас нет. Как так? Ярослав взял 3 золота на России. Но за Якутию. Может новый министр спорта обратит на это внимание?

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