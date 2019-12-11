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11декабря
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сегодня, 16:45 21

С нового года при оплате ЖКУ через банк со всех благовещенцев будет взиматься комиссия

С нового года при оплате ЖКУ через банк со всех благовещенцев будет взиматься комиссия
Фото: Амур.инфо

С первого января 2020 года все жители Благовещенска, оплачивающие жилищно-коммунальные услуги через банки, будут платить комиссию при проведении этой операции. Соответствующее предупреждение горожане начали получать по электронной почте.

«Оплачивал всегда по сбербанк-онлайн и в целом считаю, что это очень удобно. Теперь говорят: платить комиссию или идти в РКЦ – представляете, какая там будет очередь. Понятно, что банк тоже должен зарабатывать, но за эти годы люди привыкли оплачивать без комиссии, и есть люди, которые пойдут в РКЦ», – высказался благовещенец, получивший оповещение.

Как пояснили в АО «Амурские коммунальные системы», новшество коснется именно клиентов Сбербанка. Этот банк, как и все остальные коммерческие организации, взимает комиссию при оплате коммунальных услуг. Но до сих пор эти проценты оплачивали не потребители, а АКС из собственных средств, так как комиссия не включена в тариф.

Клиенты остальных банков всегда оплачивали эту комиссию самостоятельно.

В АКС решили привести работу «к общему знаменателю», чтобы все потребители были в равных условиях. Поэтому клиенты Сбербанка, которые вносят деньги за коммунальные платежи через банк, с 1 января 2020 года начнут оплачивать комиссию самостоятельно.

Тем, кто не захочет платить проценты, в «Амурских коммунальных системах» предлагают рассчитываться напрямую через кассы в расчетно-кассовом центре: Калинина, 52.

«Мы ожидаем увеличение клиентов и к этому готовы. У нас работают 9 касс», – сообщили в пресс-службе АКС.

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#ЖКХ #финансы

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Комментарии
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  • Татьяна0303003

    Татьяна0303003
    1 час назад

    АКС просто красавчик)))

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Неплохо натянули население, ладно, пойдем тогда с другой стороны - россельхоз банк государственный, то есть там комиссии не должно быть или про коммерческие банки не подумав ляпнули и везде будет комиссия? тогда филиалы по городу открывайте, а не в одном месте сидите.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Акс борзеет не по дням а по часам.

    А им ещё наша мэрия будет дополнительно спонсировать перекладку трубопроводов, которая заложена в тариф.

  • Odissey

    Odissey
    1 час назад

    Каков размер комиссии?

  • Кулема

    Кулема
    1 час назад

    Откройте филиал в микрорайон!!!

  • дед

    дед
    1 час назад

    дурдом! ...у меня всё в автоплатежах.....и они думают, что я кадый месяц со всеми квитанциями побегу на Калинина? потери у них в разы увеличатся !!!!

  • Тёмочка

    Тёмочка
    58 минут назад

    размер комиссии какой?

  • Brassman

    Brassman
    52 минуты назад

    С каждым годом живем все лучше и лучше....

  • Leg

    Leg
    50 минут назад

    пойду искать в сарае вилы!

  • Геральт

    Геральт
    44 минуты назад

    одно слово - охренели, простигосподи

  • Myxira

    Myxira
    23 минуты назад

    Кто бы напнул АКС из города...

  • Myxira

    Myxira
    19 минут назад

    Да, ребята: год Крысы на подходе...

  • invv

    invv
    16 минут назад

    Что-то не пишут, сколько же комиссия будет? "Меня терзают смутные сомнения...", что будет очень не мало.

  • Paster

    Paster
    14 минут назад

    Кросавчеги! Уровняли так уровняли. =)

  • Myxira

    Myxira
    13 минут назад

    invv

    Что-то не пишут, сколько же комиссия будет? "Меня терзают смутные сомнения...", что будет очень не мало.



    да процента три... так думаю

  • Ветерок100

    Ветерок100
    13 минут назад

    через почту было без комиссии

  • invv

    invv
    10 минут назад

    Наверное, и почта сейчас не отстанет, что они дурнее Сбербанка что ли?

  • Лаконика

    Лаконика
    10 минут назад

    дед

    дурдом! ...у меня всё в автоплатежах.....и они думают, что я кадый месяц со всеми квитанциями побегу на Калинина? потери у них в разы увеличатся !!!!



    Да надо бы набежать всем в один день и час, потехи ради, на Калинина, 52.

  • фая

    фая
    7 минут назад

    сначала всех загнали на онлайн платежи,з/п только на карту, а теперь комиссию брать. Молодцы!

  • дед

    дед
    6 минут назад

    Myxira

    invv

    Что-то не пишут, сколько же комиссия будет? "Меня терзают смутные сомнения...", что будет очень не мало.



    да процента три... так думаю



    .....а дальше "но не менее" суммы...

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 минута назад

    Когда покупаю продукты в магазине, то проценты банку и платёжной системе не плачу. Наоборот - начисляют бонусы. Почему нет бонусов, если оплачиваешь ЖКУ?

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