С нового года при оплате ЖКУ через банк со всех благовещенцев будет взиматься комиссия

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С первого января 2020 года все жители Благовещенска, оплачивающие жилищно-коммунальные услуги через банки, будут платить комиссию при проведении этой операции. Соответствующее предупреждение горожане начали получать по электронной почте.

«Оплачивал всегда по сбербанк-онлайн и в целом считаю, что это очень удобно. Теперь говорят: платить комиссию или идти в РКЦ – представляете, какая там будет очередь. Понятно, что банк тоже должен зарабатывать, но за эти годы люди привыкли оплачивать без комиссии, и есть люди, которые пойдут в РКЦ», – высказался благовещенец, получивший оповещение.

Как пояснили в АО «Амурские коммунальные системы», новшество коснется именно клиентов Сбербанка. Этот банк, как и все остальные коммерческие организации, взимает комиссию при оплате коммунальных услуг. Но до сих пор эти проценты оплачивали не потребители, а АКС из собственных средств, так как комиссия не включена в тариф.

Клиенты остальных банков всегда оплачивали эту комиссию самостоятельно.

В АКС решили привести работу «к общему знаменателю», чтобы все потребители были в равных условиях. Поэтому клиенты Сбербанка, которые вносят деньги за коммунальные платежи через банк, с 1 января 2020 года начнут оплачивать комиссию самостоятельно.

Тем, кто не захочет платить проценты, в «Амурских коммунальных системах» предлагают рассчитываться напрямую через кассы в расчетно-кассовом центре: Калинина, 52.

«Мы ожидаем увеличение клиентов и к этому готовы. У нас работают 9 касс», – сообщили в пресс-службе АКС.