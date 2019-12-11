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11декабря
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Каждая вторая многодетная семья в России – в категории бедных

Каждая вторая многодетная семья в России – в категории бедных
Фото: pixabay.com

Более четверти семей с двумя детьми живут в России за чертой бедности. Об этом заявил заместитель главы Росстата Константин Лайкам. В целом уровень бедности в Российской Федерации остается на уровне 12,4 %.

«Совершенно тяжелая ситуация с семьями с детьми. Более 80 % бедных – это семьи с детьми», – сказал Лайкам на международной конференции «От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России». В семьях с двумя детьми уровень бедности в России составляет 24 %, добавил замглавы ведомства. Он напомнил, что уровень бедности сейчас в России в целом остается на уровне 12,4 %.

«Но дифференциация неравенства, конечно, колоссальная. Например, село и город. Если в целом по России – 12,4 %, то в городах – 8,1 %, а в селе почти 25 %. Если мы начнем смотреть по федеральным округам, то в Центральном округе это 7,1 %, а по Северному Кавказу – 28,2 %», – перечислил Лайкам. Он напомнил, что бедность измеряется по доле населения, которое имеет денежные доходы ниже прожиточного минимума.

Как сообщает ТАСС, прожиточный минимум за второй квартал текущего года для трудoспособного населения составил 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей и детей – 11 004 рубля в месяц.

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#дети #экономика

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад



    «Совершенно тяжелая ситуация с семьями с детьми. Более 80 % бедных – это семьи с детьми», – сказал Лайкам на международной конференции



    А собственно говоря, кто такой этот господин и почему именно он говорит об этой проблеме, а не Киселёв в яшике по вечерам или Орлов на годовом отчёте?

    Такую новость надо вообще по всем каналам круглосуточно гнать и листовки молодёжи выдать - хочешь быть нищебродом - заводи семью. Быстрее динозавров вымрем.

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