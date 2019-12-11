Каждая вторая многодетная семья в России – в категории бедных

Более четверти семей с двумя детьми живут в России за чертой бедности. Об этом заявил заместитель главы Росстата Константин Лайкам. В целом уровень бедности в Российской Федерации остается на уровне 12,4 %.

«Совершенно тяжелая ситуация с семьями с детьми. Более 80 % бедных – это семьи с детьми», – сказал Лайкам на международной конференции «От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России». В семьях с двумя детьми уровень бедности в России составляет 24 %, добавил замглавы ведомства. Он напомнил, что уровень бедности сейчас в России в целом остается на уровне 12,4 %.

«Но дифференциация неравенства, конечно, колоссальная. Например, село и город. Если в целом по России – 12,4 %, то в городах – 8,1 %, а в селе почти 25 %. Если мы начнем смотреть по федеральным округам, то в Центральном округе это 7,1 %, а по Северному Кавказу – 28,2 %», – перечислил Лайкам. Он напомнил, что бедность измеряется по доле населения, которое имеет денежные доходы ниже прожиточного минимума.

Как сообщает ТАСС, прожиточный минимум за второй квартал текущего года для трудoспособного населения составил 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей и детей – 11 004 рубля в месяц.