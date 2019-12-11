Ипотека под 2 %: нюансы, о которых молчат

Телефоны агентов по недвижимости разрываются от звонков. Вопросов у людей больше, чем ответов. Руководитель компании «Перспектива 24» в Благовещенске Андрей Луговой рассказывает о ряде нюансов доступности программы.

Список требований к заемщикам для получения льготной ипотеки известен: 20 % первоначальный взнос, статус молодой семьи (до 35 лет включительно обоим супругам, либо родитель–одиночка до 35 лет с ребенком до 18 лет), покупка новостройки в городе, в селе – новостройки или вторички, либо строительство дома на ДВ–гектаре.

– Дальше у людей возникает вопрос: «Куда идти и какие документы предоставлять?» – рассказывает руководитель компании «Перспектива 24» в Благовещенске Андрей Луговой. – Сегодня документы принимает всего один банк. Остальные только 10 декабря получили возможность подать документы на участие в данной программе, и в них не разработаны условия выдачи ипотеки 2 %, т.е. банк вправе исключить те пункты требований к объекту, которые заявлены в постановлении. Например, могут не разрешить приобретение жилья в сельской местности на вторичном рынке, либо не брать в работу объекты, продаваемые не застройщиком, а иным юридическим лицом. Все эти условия сформируют и будут опубликованы ориентировочно после 15 декабря.

Подходить под требования программы – еще не значит получить одобрение. Пакет документов на получение льготной ипотеки – такой же, как и для получения обычной. Требования банков по незапятнанной кредитной истории и платежеспособности сохраняются. Также есть еще множество нюансов, которые влияют на положительное решение по ипотеке.

– После того, как положительное решение принято, начинается самый сложный (на мой взгляд) этап – подбор подходящей под требования банка квартиры, – продолжает Андрей Николаевич. – На первый взгляд, ничего сложного, но, погрузившись в этот процесс, Вы поймете, что желающих приобрести по данной программе жилье намного больше, чем предложений. Всего три застройщика и порядка шести строящихся домов подойдут для этой программы. Учитывая, что в большинстве этих домов уже продано от 20 до 90 % квартир, то выбор, мягко говоря, невелик. Так что, если вы подходите по всем требованиям и у вас есть желание приобрести квартиру под очень выгодный процент –торопитесь, не ждите чудес и уж тем более падения цен, его точно не будет.

Прежде чем определиться с квартирой, обратитесь к профессионалу за советом, ведь застройщик не расскажет о подводных камнях и минусах своих домов. А профессиональные риэлторы заинтересованы в качественном оказании услуги и в том, чтобы их рекомендовали.