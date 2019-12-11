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В Комсомольске-на-Амуре школьник признался в «минировании» школы

В Комсомольске-на-Амуре школьник признался в «минировании» школы
Фото: pixabay.com

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении об опасности. Им оказался 15-летний подросток. Он признался, что из хулиганских побуждений «заминировал» школу.

Как сообщает управление МВД РФ по Хабаровскому краю, 10 декабря на единый номер вызова экстренных служб позвонил неизвестный и сообщил, что учащиеся и персонал одного из образовательных центров находятся в опасности.

Для проверки информации на место происшествия незамедлительно прибыли все экстренные службы. Из здания эвакуировали 360 человек. Кинолог со служебной собакой проверили здание, взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено.

По подозрению в совершении противоправного деяния сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре совместно с коллегами из управления ФСБ России по Хабаровскому краю по горячим следам задержали 15-летнего учащегося школы. Сотрудникам полиции парень признался, что совершил звонок из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 9 декабря, около 8 часов утра на центральный пункт пожарной связи поступили сообщения о минировании нескольких школ. Учеников немедленно эвакуировали. В тот же день были эвакуированы школы и в других городах Дальнего Востока.

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#Дальний Восток #происшествия #школа

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