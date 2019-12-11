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11декабря
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В Воронежской области заметили пенсионеров, воровавших игрушки с городской елки (видео)

В Воронежской области заметили пенсионеров, воровавших игрушки с городской елки (видео)
Фото: Annie Spratt с сайта Pixabay

На площади Ленина в городе Семилуки Воронежской области сняли на видео пенсионеров, похищавших новогодние украшения с главной елки города. Новогоднюю ель установили несколько дней назад и украсили разноцветными игрушками.

Видео распространяется по социальным сетям, первоисточник неизвестен. На записи взрослые люди пенсионного возраста обрывают украшения с ели с нижнего яруса елки.

Все собранное с елки они складывали в черные мусорные мешки. Снимающая инцидент девушка горестно комментирует за кадром: «Не успели повесить, уже воруют игрушки».

Женщины видели, что их снимают на видео, но воровать игрушки всё равно не перестали.

Это уже не первый случай кражи игрушек с новогодних ёлок. Сообщения о подобных инцидентах поступают из разных городов России. Например, во Владивостоке эта традиция носит общегородской характер: шары и гирлянды пропадают во всех районах города.

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#криминал #происшествия #юмор

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