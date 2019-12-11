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11декабря
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сегодня, 15:50 3

В Приамурье увеличилось число преступлений в сфере отмывания доходов

В Приамурье увеличилось число преступлений в сфере отмывания доходов
Фото: pixabay.com

В областной прокуратуре прошло совещание, посвященное раскрытию преступлений в сфере отмывания доходов. Приводя статистику за этот год, правоохранители упомянули о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе организованной группы сотрудником администрации Благовещенска. В начале года его лишили свободы на 3,5 года. Мэрии был причинен ущерб около 5 миллионов рублей.

Сообщается, что амурчанин работал руководителем сектора отдела целевых программ и развития предпринимательства мэрии. Суд установил, что, действуя в составе организованной группы, он предоставил в администрацию города документы от имени индивидуальных предпринимателей, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения. На их основании комиссия приняла незаконные решения о предоставлении бизнесменам финансовой поддержки.

Такую информацию озвучили на заседании межведомственной рабочей группы по координации деятельности правоохранительных органов области по противодействию организованной преступности и легализации преступных доходов. Оно прошло в здании региональной прокуратуры.

На заседании обсудили результаты работы правоохранительных органов области по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в организованных формах, а также фактов отмывания доходов, добытых преступным путем.

За 11 месяцев этого года на учет поставлено 27 преступлений этой категории. По сравнению с прошлым годом их стало больше в 1,5 раза. Больше всего преступлений, совершенных организованными группами, зарегистрировано в Благовещенске. Единичные факты регистрировались также в Бурейском, Зейском и Сковородинском районах.

Правоохранители выявили один факт легализации денег, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств. В суд направлено 10 уголовных дел в отношении 16 участников 4 организованных групп.

Осуждено 11 лиц, 9 из которых признаны виновными в совершении преступлений в составе организованной группы, 1 лицо – в отмывании доходов, добытых преступным путем.

На совещании также говорили о проблемах межведомственного взаимодействия по противодействию легализации преступных доходов, организованной преступности, в том числе трансграничного и межрегионального характера, в сфере автострахования, лесопользования, продажи алкогольной продукции ненадлежащего качества, добычи природных ископаемых, строительства и реализации крупных инвестиционных проектов, игорного бизнеса, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.

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#мэрия #происшествия #суды #финансы

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Комментарии
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  • 2*dfn

    2*dfn
    2 часа назад

    Когда цап-царапа судить будут?

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Кража банки черной икры в магазине:



    Предпринимателю был причинен материальный ущерб на сумму 10 тысяч рублей.

    В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе предварительного расследования обвиняемые свою вину признали. Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.



    Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой:



    Работник администрации Благовещенска лишился свободы на 3 с половиной года за мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Такое наказание ему вынес Благовещенский городской суд. Мэрии был причинен ущерб в особо крупном размере – около 5 миллионов рублей



    Всё что надо знать о правосудии в России

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    в тихую наверно тырил)) не делился

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