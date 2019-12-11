В Приамурье увеличилось число преступлений в сфере отмывания доходов

Сообщается, что амурчанин работал руководителем сектора отдела целевых программ и развития предпринимательства мэрии. Суд установил, что, действуя в составе организованной группы, он предоставил в администрацию города документы от имени индивидуальных предпринимателей, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения. На их основании комиссия приняла незаконные решения о предоставлении бизнесменам финансовой поддержки.

Такую информацию озвучили на заседании межведомственной рабочей группы по координации деятельности правоохранительных органов области по противодействию организованной преступности и легализации преступных доходов. Оно прошло в здании региональной прокуратуры.

На заседании обсудили результаты работы правоохранительных органов области по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в организованных формах, а также фактов отмывания доходов, добытых преступным путем.

За 11 месяцев этого года на учет поставлено 27 преступлений этой категории. По сравнению с прошлым годом их стало больше в 1,5 раза. Больше всего преступлений, совершенных организованными группами, зарегистрировано в Благовещенске. Единичные факты регистрировались также в Бурейском, Зейском и Сковородинском районах.

Правоохранители выявили один факт легализации денег, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств. В суд направлено 10 уголовных дел в отношении 16 участников 4 организованных групп.

Осуждено 11 лиц, 9 из которых признаны виновными в совершении преступлений в составе организованной группы, 1 лицо – в отмывании доходов, добытых преступным путем.

На совещании также говорили о проблемах межведомственного взаимодействия по противодействию легализации преступных доходов, организованной преступности, в том числе трансграничного и межрегионального характера, в сфере автострахования, лесопользования, продажи алкогольной продукции ненадлежащего качества, добычи природных ископаемых, строительства и реализации крупных инвестиционных проектов, игорного бизнеса, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.