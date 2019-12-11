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11декабря
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сегодня, 15:26 0

Из-за банки черной икры амурчан могут отправить в колонию на срок до 5 лет

Из-за банки черной икры амурчан могут отправить в колонию на срок до 5 лет
Фото: pixabay.com

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело по обвинению двух жителей амурской столицы в краже черной икры. Деликатес мужчина и женщина похитили в торговом павильоне в октябре 2018 года.

По информации следствия, обвиняемые знали, что морозильные лари продуктового павильона не запираются. Вечером они вошли в торговое помещение. Женщина начала отвлекать продавца, задавая вопросы о товаре и закрывая собой обвиняемого. В этот момент ее сообщник открыл морозильный ларь, достал банку черной икры, передал обвиняемой, которая убрала ее за пазуху.

После этого пара покинула павильон. В дальнейшем икру благовещенцы продали, а деньги потратили на личные нужды. Предпринимателю был причинен материальный ущерб на сумму 10 тысяч рублей.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе предварительного расследования обвиняемые свою вину признали. Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

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#криминал #происшествия #суды #торговля

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