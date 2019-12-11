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11декабря
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сегодня, 15:25 6

Дом компании «Хуа-Син» в Чигирях сдан, но люди говорят, что жить там нельзя

Дом компании «Хуа-Син» в Чигирях сдан, но люди говорят, что жить там нельзя

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась Мария – амурчанка, которая купила квартиру в новом доме в селе Чигири Благовещенского района. Женщина рассказала, что дом компании-застройщика «Хуа-Син» наконец сдан в эксплуатацию, но жить там сейчас все равно нельзя.

Как сообщало Амур.инфо, люди рассчитывали переехать в новый трехэтажный дом, литер 6 на улице Красной в Чигирях еще в июле, но этого не произошло. Теперь дом наконец сдали в эксплуатацию, но будущие жильцы говорят, что жить там нельзя.

«Стены мокрые, холод в квартирах по 6 градусов тепла, переморожены трубы, всем плевать. (…) Как заезжать в такие квартиры, непонятно», – говорится в сообщении, которое поступило в редакцию.

По телефону Мария рассказала подробности: «Там просто переморожены все стены, они мокрые. Там снег, лед на стенах. Температура в квартирах 3-4 градуса тепла. Мы обратились в строительную компанию, к генеральному директору. Объясняем ситуацию. Но она как бы сейчас дом сдала, и ей стало прямо по барабану. Она улыбается, говорит: "Никто ничего исправлять не будет". И комиссия, которая принимала этот дом, – им теперь как бы тоже по барабану. Я говорю: "А как мы теперь там жить будем?" Ну, сдали они, молодцы, а как заезжать-то туда? Непонятно вообще».

ИА «Амур.инфо» попросило прокомментировать ситуацию генерального директора компании «Хуа-Син» Ли Лихуа. Руководитель предприятия сообщила, что сведения о 3-4 градусах тепла в квартирах – это неправда. Она отметила, что показатели зависят от этажа: в каких-то помещениях на третьем этаже – 17 градусов, тогда как на первом – 23. «Пока они ремонт делают, по-любому будет конденсат», – сказала Ли Лихуа. По ее словам, прохладно в квартирах может быть на протяжении двух месяцев. Ситуация придет в норму, когда в дом заселятся все жильцы.

Агентство также обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Благовещенского района. Ранее сообщалось, что полномочия по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию находятся в компетенции районных властей.

Компания «Хуа-Син» не раз попадала в поле зрения СМИ. Так, 21 мая сообщалось об обыске в офисе фирмы в Благовещенске, а 20 ноября – о возбуждении уголовных дел в отношении генерального директора «Хуа-Син».

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#Благрайон #строительство

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Зачем принимать квартиры с такими недостатками? Не подписывайте акт, требуйте устранить.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    "Ситуация придет в норму, когда в дом заселятся все жильцы" - ну да, каждый-то, по 36,6 градусов как минимум

  • Tehnik

    Tehnik
    1 час назад

    Масляный радиатор поставить надо

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Tehnik

    Масляный радиатор поставить надо



    там чё - лепестричество халявное?

    проще буржуйку и трубу в окно.

  • Игорь Волобуев

    Игорь Волобуев
    36 минут назад

    Ларису Ивановну - на нары! И туда же поместить всех тех, кто её "крышевал"

  • Родя

    Родя
    32 минуты назад

    Перед покупкой квартиры думать надо было. Думали за дешево купить?

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