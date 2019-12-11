Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:18 0

Обвиняемому в убийстве супругов в Зее грозит принудительное лечение

Обвиняемому в убийстве супругов в Зее грозит принудительное лечение
Фото: amur.info

В Амурской области суд рассмотрит уголовное дело жителя Зеи, обвиняемого в убийстве семьи. Резонансное преступление произошло 4 января 2019 года. Молодой мужчина, гостивший в семье друга, убил его родителей и чуть не убил друга.

Заместитель прокурора Амурской области Сергей Аксаментов утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 27-летнего амурчанина. Он обвиняется в убийстве двух лиц и покушение на убийство.

По версии следствия, ночью гость забил молотком и ножом спавших хозяев. Затем пришел в комнату, где спал его друг, и несколько раз ударил его ножом. Парень сопротивлялся и смог убежать из квартиры. Обвиняемый не смог объяснить причину жестокой расправы.

Как сообщает прокуратура Амурской области, преступления мужчина совершил из-за обострения хронического психического заболевания. Уголовное дело рассмотрит по существу Амурский областной суд.

Просмотров всего: 398

#происшествия #суды

распечатать


Происшествия 2

Обвиняемого в хищении при строительстве Восточного выпустили из-под домашнего ареста

В России и мире

Медсестра украла младенца для бездетной родственницы
Происшествия

В ДТП под Владивостоком побились 48 машин и пострадали 7 человек (видео)
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре школьник признался в «минировании» школы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь