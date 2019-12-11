Обвиняемому в убийстве супругов в Зее грозит принудительное лечение
В Амурской области суд рассмотрит уголовное дело жителя Зеи, обвиняемого в убийстве семьи. Резонансное преступление произошло 4 января 2019 года. Молодой мужчина, гостивший в семье друга, убил его родителей и чуть не убил друга.
Заместитель прокурора Амурской области Сергей Аксаментов утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 27-летнего амурчанина. Он обвиняется в убийстве двух лиц и покушение на убийство.
По версии следствия, ночью гость забил молотком и ножом спавших хозяев. Затем пришел в комнату, где спал его друг, и несколько раз ударил его ножом. Парень сопротивлялся и смог убежать из квартиры. Обвиняемый не смог объяснить причину жестокой расправы.
Как сообщает прокуратура Амурской области, преступления мужчина совершил из-за обострения хронического психического заболевания. Уголовное дело рассмотрит по существу Амурский областной суд.
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