Вела себе стеснительно: миллионер рассказал, за что влюбился в Шурыгину

Недавно Денис Рябов перестал скрывать отношения с Шурыгиной и рассказал, что она уже переехала в его дом в «Москва-Сити».

Раньше влюбленные скрывали отношения и говорили, что они просто друзья. Сразу после развода новый возлюбленный Шурыгиной рассказал «СтарХиту», что их отношения завязались еще в тот момент, когда Шурыгина была в браке.

Свое первое впечатление от встречи с Дианой Ребров описывает так: «Она привлекла меня своим поведением. Вела себя стеснительно, в то же время не боялась показать себя настоящую», – признался он.

Вначале они пообедали втроем вместе с ее мужем в ресторане, потом завязалась переписка, и девушка дала парню свой телефон. После этого Диана пришла к выводу, что пора разводиться с мужем и уехала с новым «другом» на Бали. Пока она отдыхала, муж подал заявление на развод.

Когда СМИ стало известно, что Диана разводится с мужем, она рассказала, что причина их расставания – обычная скука и отношения с мужем стали слишком обыденными.