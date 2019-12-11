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11декабря
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сегодня, 15:05 0

Вела себе стеснительно: миллионер рассказал, за что влюбился в Шурыгину

Вела себе стеснительно: миллионер рассказал, за что влюбился в Шурыгину
Фото: instagram.com/p/BzvSSq_gUEJ/

Недавно Диана Шурыгина рассказала, о том, что развелась с телеоператором Андреем Шляниным. Это шокировало звезду, но она недолго горевала и сразу после подачи заявления о разводе уехала отдыхать с новым молодым человеком.

Недавно Денис Рябов перестал скрывать отношения с Шурыгиной и рассказал, что она уже переехала в его дом в «Москва-Сити».

Раньше влюбленные скрывали отношения и говорили, что они просто друзья. Сразу после развода новый возлюбленный Шурыгиной рассказал «СтарХиту», что их отношения завязались еще в тот момент, когда Шурыгина была в браке.

Свое первое впечатление от встречи с Дианой Ребров описывает так: «Она привлекла меня своим поведением. Вела себя стеснительно, в то же время не боялась показать себя настоящую», – признался он.

Вначале они пообедали втроем вместе с ее мужем в ресторане, потом завязалась переписка, и девушка дала парню свой телефон. После этого Диана пришла к выводу, что пора разводиться с мужем и уехала с новым «другом» на Бали. Пока она отдыхала, муж подал заявление на развод.

Когда СМИ стало известно, что Диана разводится с мужем, она рассказала, что причина их расставания – обычная скука и отношения с мужем стали слишком обыденными.

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#шоу-бизнес

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