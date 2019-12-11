Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11декабря
Предыдущая новость
сегодня, 14:43 0

Вирус африканской чумы свиней может повлиять на популяцию редких хищников на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке ученые решили усилить работу конфликтных групп с амурскими тиграми из-за вспышки африканской чумы свиней, в том числе среди диких кабанов. Об этом сообщил глава амурского филиала WWF Петр Осипов.

Такая работа будет проводиться в первую очередь на территориях, где популяция амурского тигра активно восстанавливается, например, в Еврейской автономной области, сообщает «Интерфакс».

«АЧС очень серьезно скажется на численности копытных, соответственно, это скажется в итоге и на хищниках. В этих условиях, когда копытных может стать очень мало, чрезвычайно важна работа конфликтных групп. Потому что тигры при недостатке корма начинают все больше выходить к людям, начинают появляться на территории, где могут возникнуть конфликты с местным населением», – пояснил Петр Осипов.

Ученые намерены использовать методики по подъему численности других копытных для того, чтобы кормовая база тигров не уменьшалась. «Ситуация с уменьшением количества кабана, которая может произойти в результате эпизоотии АЧС, требует мер. Уже в 2018 году, понимая, что эта зараза в КНР есть, что есть шанс, что она придет сюда, наш отдел по сохранению биоразнообразия начал работу по отработке методик подъема численности других копытных, в частности оленей. Это достаточно неплохая мера, чтобы скомпенсировать ущерб от АЧС, и возможность уменьшить пресс на популяцию тигра в отсутствие достаточного количества кабана как его основной жертвы», – отметил глава филиала.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области осенью был усилен мониторинг по выявлению возможных случаев АЧС среди диких свиней. Поиск туш павших животных, а также кабанов с признаками заболеваний идет как на особо охраняемых территориях, так и в охотугодьях.

В управлении по охране животного мира региона работает горячая линия по АЧС, куда охотники могут сообщить о подозрительном поведении животных либо об обнаружении туш кабанов. Номера горячей линии: 8-914-557-15-90, 8-914-558-08-02.

В начале декабря возле села в Архаринском районе были найдены 18 туш диких кабанов. Было установлено, что они погибли от африканской чумы свиней.

Просмотров всего: 15

#наука #природа

распечатать


Происшествия

Охотники из Магдагачинского района «нечаянно» застрелили двух косуль
Происшествия 3

В Приморье с судна, откуда выпустили 11 тысяч крабов, снят запрет пользования
Происшествия

Амурчанин получил условный срок за незаконный спил сосен

Общество

Прокуратура проверит, какую воду пьют жители амурского поселка Магдагачи
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь