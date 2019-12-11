Вирус африканской чумы свиней может повлиять на популяцию редких хищников на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке ученые решили усилить работу конфликтных групп с амурскими тиграми из-за вспышки африканской чумы свиней, в том числе среди диких кабанов. Об этом сообщил глава амурского филиала WWF Петр Осипов.

Такая работа будет проводиться в первую очередь на территориях, где популяция амурского тигра активно восстанавливается, например, в Еврейской автономной области, сообщает «Интерфакс».

«АЧС очень серьезно скажется на численности копытных, соответственно, это скажется в итоге и на хищниках. В этих условиях, когда копытных может стать очень мало, чрезвычайно важна работа конфликтных групп. Потому что тигры при недостатке корма начинают все больше выходить к людям, начинают появляться на территории, где могут возникнуть конфликты с местным населением», – пояснил Петр Осипов.

Ученые намерены использовать методики по подъему численности других копытных для того, чтобы кормовая база тигров не уменьшалась. «Ситуация с уменьшением количества кабана, которая может произойти в результате эпизоотии АЧС, требует мер. Уже в 2018 году, понимая, что эта зараза в КНР есть, что есть шанс, что она придет сюда, наш отдел по сохранению биоразнообразия начал работу по отработке методик подъема численности других копытных, в частности оленей. Это достаточно неплохая мера, чтобы скомпенсировать ущерб от АЧС, и возможность уменьшить пресс на популяцию тигра в отсутствие достаточного количества кабана как его основной жертвы», – отметил глава филиала.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области осенью был усилен мониторинг по выявлению возможных случаев АЧС среди диких свиней. Поиск туш павших животных, а также кабанов с признаками заболеваний идет как на особо охраняемых территориях, так и в охотугодьях.

В управлении по охране животного мира региона работает горячая линия по АЧС, куда охотники могут сообщить о подозрительном поведении животных либо об обнаружении туш кабанов. Номера горячей линии: 8-914-557-15-90, 8-914-558-08-02.

В начале декабря возле села в Архаринском районе были найдены 18 туш диких кабанов. Было установлено, что они погибли от африканской чумы свиней.