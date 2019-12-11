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Для амурских школ и детсадов из зоны ЧС купили бактеридицные облучатели

Для амурских школ и детсадов из зоны ЧС купили бактеридицные облучатели
Фото: amur.info

В детсадах и школах, пострадавших от наводнения в Амурской области, установят бактерицидные облучатели. Покупку 353 приборов спонсирует один из крупных банков.

Установить бактерицидные облучатели в детских организациях, оказавшихся в зоне ЧС, поручил губернатор Амурской области Василий Орлов. Об этом он сказал на одном из заседаний комиссии областного правительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Спонсорскую помощь на приобретение необходимого для дезинфекции воздуха оборудования оказал крупный банк. Организация направила на эти цели миллион рублей. «Денежные средства поступили в среду, 11 декабря, после закупочных процедур оборудование будет доставлено в учреждения», – прокомментировали в региональном минобрнауки.

Бактерицидные облучатели направят в 10 муниципалитетов. Их получат 49 школ и детских садов.

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#дети #наводнение #технологии #школа

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