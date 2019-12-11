Охотники из Магдагачинского района «нечаянно» застрелили двух косуль

Троих жителей поселка Магдагачи поймали на незаконной охоте. В воскресенье, 8 декабря, в автомобиле амурчан были обнаружены две разделанные туши косуль. По словам охотников, они планировали добыть лося или изюбря, но совершенно случайно – дважды – перепутали зверей в темноте.

УАЗ нарушителей инспекторы амурского охотнадзора встретили в ходе рейда в четырех километрах от села Толбузино. Автомобиль двигался во встречном направлении и был остановлен для проверки.

«При проверке в салоне были обнаружены две единицы нарезного оружия – одна в чехле, вторая заряженная. А в мешках в багажнике мы нашли две разделанные туши косули. Отрицать, что это именно косуля, охотники даже не пытались. При этом у мужчин были документы, дающие право охоты на лося и изюбря на сопредельной территории», – рассказал служащий управления по охране животного мира Приамурья, работавший на месте происшествия.

Мясо и оружие у мужчин изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту браконьерства. Жителям Магдагачи может грозить наказание вплоть до лишения свободы. Кроме того, за незаконно добытых самцов косули им придется выплатить 240 тысяч рублей в качестве компенсации вреда, нанесенного природе Амурской области.