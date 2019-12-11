Амурскому поселку Орлиный официально дали место на карте

11 декабря на внеочередной сессии Законодательного собрания Амурской области депутаты рассмотрели вопрос о статусе поселка Орлиный. Этот населенный пункт, ранее бывший военным городком, долгое время поселком не признавался и, соответственно, не имел границ. Теперь Орлиный официально появится на карте.

Как сообщалось ранее, после расформирования воинской части населенный пункт остался без статуса и наименования, несмотря на то что Министерство обороны РФ передало в муниципальную собственность района все социальные объекты, а в поселке остались жить около 800 человек.

Вторым шагом стала подготовка документов для внесения в правительство РФ в целях принятия постановления о присвоении наименования Орлиный образованному поселку. В апреле 2019 года пакет был отправлен в Москву, а 20 ноября соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Последним шагом оставалось определение границ нового поселка. В итоге амурские депутаты внесли изменения в закон Амурской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Свободненского района и муниципальных образований в его составе», а также в устав Малосазанского сельсовета. Теперь Орлиный появится на карте.

Во время рассмотрения этого вопроса депутат от фракции КПРФ Ольга Петайчук озвучила, что подобная проблема знакома не одному населенному пункту области, и призвала составить список всех населенных пунктов, не имеющих официального статуса.

«Есть смысл пойти по пути этого поселка, и остальные такие населенные пункты тоже узаконить. Интересно, сколько еще таких пунктов у нас в области», – сказала Ольга Петайчук.