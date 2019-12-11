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Очень хочет жить: для лечения амурчанки Саши Болотиной открыт новый сбор

Очень хочет жить: для лечения амурчанки Саши Болотиной открыт новый сбор
Фото: Скриншот видео

Мама 9-летней Саши Болотиной открыла очередной сбор. Девочка борется с онкологией, сейчас ей необходимы деньги для прохождения очередного курса химиотерапии. Это будет уже пятый курс лечения, на него не хватает около 400 тысяч рублей.

Химиотерапию девочке с диагнозом «нейробластома забрюшинного пространства 4 стадии» делают в Южной Корее в клинике «СунЧонХян».

«Дорогие наши волшебники, помогите нам продолжить лечение, ведь жизнь ребенка бесценна. Санечке всего 9 лет, и она очень сильно хочет жить. Нам осталось пройти три блока химиотерапии, каждый блок нам обходится в 750-800 тысяч рублей. На следующий, 5-й блок химиотерапии нам не хватает около 400 тысяч рублей, эта сумма для меня неподъемна, ведь Сашу я воспитываю одна», – написала мама Саши в Инстаграме.

Перевести деньги и тем самым помочь амурчанке можно на карту Сбербанка: 5469 0300 1262 4128 или через мобильный банк: 8 924-673-22-09 (Юлия Сергеевна В.).

«Температура за сутки поднималась один раз, переливали кровь, все прошло без осложнений. Санечка чувствует себя хорошо, придумывает истории и пытается сложить стихи», – рассказывает мама о самочувствии Саши.

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#дети #помощь

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