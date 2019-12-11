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11декабря
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К строительству снежно-ледового городка приступили в Белогорске

Первый в Белогорске снежно-ледовый городок скоро украсит площадь имени 30-летия Победы. Подрядчик, который создаст новогоднее убранство центральной городской площади, определен. Подготовительные работы начались. Сегодня на площадь завезли лед.

«Сейчас у подрядчика идет подготовка к выполнению работ по изготовлению ледового городка – завоз кубов льда, – рассказала директор службы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Татьяна Басос. – Сегодня запланирована доставка к месту работ 48 кубов. Это больше половины от необходимого. Подрядчик приступит к выполнению работ по художественной резке ледовых фигур, изгороди и других элементов городка после подписания муниципального контракта. После того как весь лед будет завезен, начнутся также работы по выставлению опалубки для изготовления снежной горки. Будет запущена в работу пушка для генерации снега. Далее одновременно будут осуществляться установка ели, резка фигур».

По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, открытие ледового городка состоится в последнюю субботу 2019 года – 28 декабря. Впервые площадь украсят декоративно-художественные ледовые композиции на постаменте не менее двух метров высотой – «Царевна на ладье», «Князь Гвидон, Царевна лебедь», «Василиса Премудрая (из Тридевятого царства)», «Золотая рыбка», а также «Фотозона Конь-каталка», ледовая горка «Белочка». Ледовые скульптуры будут подсвечены с помощью светодиодных цветных прожекторов, также, как и декоративное ледовое ограждение с художественной резьбой и ледовыми арками.

«Помимо новых элементов новогоднего оформления площади, как и в прошлом году, хозяевами среди новогодних декораций площади будут 3,5 метровые фигуры Деда Мороза и Снегурочки и главный новогодний атрибут – 12-метровая “Альпийская” ель, которую впервые поставили на площади в прошлом году, – добавила Татьяна Басос. – Будут установлены фотозоны «Снеговик Чарли» и светящаяся композиция из трех оленей. В перечне работ также установка большой снежной горки с высотой и шириной ската не менее 3 метров, длиной не менее 14 метров, и установка деревянной пятискатной горки». Цена контракта на устройство и содержание снежно-ледового городка составляет 1 миллион 83 тысячи рублей, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #праздники

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