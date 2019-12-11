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11декабря
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В Белогорске ждут прибытия вагона с 63 тоннами реагента

В Белогорске ждут прибытия вагона с 63 тоннами реагента
Фото: администрация Белогорска

Власти Белогорска мониторят продвижение вагона с реагентом «Бионорд», который сейчас находится на пути в Белогорск. Отгрузка 63 тонн концентрата для борьбы с гололедом выполнена заводом-изготовителем из Перми накануне. В сутки груз преодолевает по 650 километров. По подсчетам специалистов предприятия по благоустройству города, в пункт назначения долгожданный груз прибудет к концу текущей недели.

«Между Пермью и Белогорском более 6 тысяч километров, – отметила начальник предприятия Ольга Алексеева. – Отслеживаем ежедневно, где находится вагон. На 10 декабря он находился в Екатеринбурге. Ожидаем к концу текущей недели. Как только реагент поступит, сразу приступим к его использованию. Храниться “Бионорд” будет на складах предприятия. Это более 2,5 тысячи 25-килограммовых мешков».

Вместе с тем после выпавшего снега предприятие по благоустройству выполняет мероприятия по уборке дорожной сети.

«На уборку вышли в 4 утра. Подсыпали отсевом перекрестки, спуски и подъемы. До обеда работали 3 грейдера, МТЗ, КДМ. Вручную выполнялась уборка подходов к пешеходным переходам, лестниц, посадочных площадок остановок. На уборку выйдем и в ночь, с 21:00. Задача обработать отсевом все основные магистрали, путепровод, спуски, подъемы, транспортное кольцо», – приводит слов Ольги Алексеевой пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #ЖКХ #погода

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