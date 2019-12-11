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11декабря
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Ради денег на строительство моста через Зею амурские депутаты изменили закон

Ради денег на строительство моста через Зею амурские депутаты изменили закон
Фото: Амур.инфо

Амурский парламент на заседании 11 декабря в двух чтениях принял изменения в закон «О дорожном фонде Амурской области». Принятые поправки отнесли к источникам формирования дорожного фонда «иные поступления» в бюджет региона. Это было необходимо, чтобы увеличить финансовые поступления в дорожный фонд ради проекта моста через Зею.

Строительство моста через Зею в районе Благовещенска оценивается в 19,8 миллиарда рублей. Реализацию проекта финансируют федеральный и региональный бюджеты. В 2021 году федеральный бюджет должен перечислить области 4,7 миллиарда, в 2022 – 4,7 миллиарда, в 2023 – 3,4 миллиарда, в 2024 – 3,64 миллиарда.

Приамурью необходимо было предусмотреть средства областного бюджета на софинансирование стройки. В 2021 году – это 0,84 миллиарда, в 2022 году – 1,045 миллиарда, в 2023 – 0,6 миллиарда, в 2024 – 0,64 миллиарда рублей.

«В этой связи объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Амурской области на реализацию его основных расходов (строительство, капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, содержание автомобильных дорог общего пользования) и на софинансирование мероприятия «Строительство мостового перехода через реку Зея в городе Благовещенске» будет недостаточно», – говорится в пояснительной записке к поправкам.

Чтобы определить дополнительные источники формирования дорожного фонда, депутаты приняли изменения в закон. Как сообщало Амур.инфо, проект нового моста уже получил положительное заключение госэкспертизы. Переправу будут строить в районе улицы Горького.

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#заксобрание #областная власть #строительство #финансы

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    нищие области помогают Федерации

  • DrDimon

    DrDimon
    56 минут назад

    Очевидец59

    нищие области помогают Федерации



    Самое интересное начнется, когда федералы скажут: денег нет, но вы там держитесь.

    Покровительственно похлопав по плечу.

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